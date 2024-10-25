В Санкт-Петербурге робот оптимизировал учет социальных услуг

«Комплексный центр социального обслуживания населения Кронштадтского района Санкт-Петербурга» внедрил в свою деятельность программного робота. Реализовать проект помогли специалисты из Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра.

«Комплексный центр социального обслуживания населения» оказывает жителям Кронштадта социальные, социально-бытовые, социально-медицинские, психологические, юридические и другие услуги.

Программный робот обрабатывает информацию о предоставленных на дому социальных услугах и их получателях, а затем переносит данные в автоматизированную информационную систему «Электронный социальный регистр населения Санкт-Петербурга».

Робот разгрузил сотрудников центра, снизив общие ежемесячные трудозатраты на выполнение рутинных операций с 200 до 20 часов. Это позволило специалистам уделять больше времени более сложным и ответственным задачам, что в конечном счете повысило эффективность работы отделения социального обслуживания на дому.

«Программный робот, реализованный в администрации Кронштадтского района, выполняет важную функцию, оптимизируя учет социальных услуг, предоставляемых нуждающимся в них гражданам. Он позволил сократить время заполнения отчетной документации в 10 раз. Нужно отметить, что решение обладает потенциалом масштабирования для реализации в других органах государственной власти», — сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин.

Программный робот внедрен в рамках программы «Эффективный регион», реализуемой по поручению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Программа направлена на оптимизацию трудоемких процессов в сфере государственного управления с помощью внедрения технологий бережливого управления.