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«Сколково» и Минприроды России будут развивать инновации в сфере экологии

Фонд «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и Министерство природных ресурсов и экологии России заключили соглашение о сотрудничестве. Совместная работа будет направлена на поддержку новых проектов в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Сотрудничество направлено на обеспечение укрепления технологического суверенитета и достижение национальных целей развития России. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Подписантами выступили первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Константин Цыганов и заместитель председателя правления по приоритетным направлениям технологического развития Фонда «Сколково» Кирилл Каем.

«Развитие экологических инноваций критически важно не только для сохранения богатых природных ресурсов России, но и для повышения качества жизни каждого человека. Сотрудничество с Минприроды России открывает новые возможности для развития инновационных проектов в сфере охраны окружающей среды. Объединение экспертизы и компетенций “Сколково” и возможностей Министерства позволит ускорить внедрение передовых российских технологий, направленных на решение актуальных экологических задач», – отметил Кирилл Каем.

В рамках партнерства стороны планируют осуществлять информационную поддержку в области научно-технологического развития, содействовать разработкам и реализации проектов в сфере охраны окружающей среды и природопользования, а также разрабатывать операторские программы по сопровождению мер государственной поддержки с целью обеспечения достижения национальных целей развития России. Также в планах увеличивать знание о научно-технологическом предпринимательстве среди школьников и студентов.

Константин Цыганов подчеркнул: «Сотрудничество с Фондом “Сколково” – важный шаг в реализации национальных целей развития России в сфере экологии. Мы рассчитываем, что это партнерство поможет ускорить разработку и внедрение отечественных инновационных решений, направленных на создание комфортной и безопасной среды для жизни граждан, а также улучшения экологического благополучия нашей страны».

Подписание состоялось в ходе рабочей встречи в Министерстве природных ресурсов и экологии.

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