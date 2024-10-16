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Услугу по согласованию архитектурно-градостроительного облика обновили в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области к услуге по согласованию архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства подключили умный сервис. Он анализирует введенные данные и сообщает о необходимости обращения за услугой. Об CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«С начала года за услугой по согласованию архитектурно-градостроительного облика обратились почти 1,5 тыс. раз. Теперь проверить необходимость подачи заявления можно за несколько мгновений благодаря новому сервису. Он автоматически анализирует введенные пользователем сведения, а также по кадастровому номеру проверяет, попадает ли земельный участок в зону согласования. Если в данном конкретном случае согласование не требуется, то на экране появится уведомление об этом. Кроме того, становится доступной ссылка на скачивание справки об отсутствии необходимости согласования», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Московской области Надежда Куртяник.

Услуга «Согласование архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Земля и стройка» – «Проектирование и согласование». Воспользоваться ею могут физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Чтобы оформить услугу, нужно авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления и приложить документы: пояснительную записку, объемно-планировочные и архитектурные решения, дополнительно для объектов жилого назначения – схему планировочной организации земельного участка. Ответ поступит в личный кабинет.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 10 рабочих дней.

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