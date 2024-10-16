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«Ростелеком» представил цифровую систему контроля качества воздуха в Туве

«Ростелеком» презентовал систему экологического мониторинга. В частности, специалисты компании предложили решение, которое позволяет получать полные данные о состоянии атмосферного воздуха. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая платформа CityAir собирает, обрабатывает, анализирует и моделирует качество воздуха. Информация о наличии в нем взвешенных частиц и газов попадает в электронную систему от сети стационарных постов, установленных по согласованию с заказчиком на территории региона.

Евгений Беляев, старший руководитель проектов Управления организации продаж Сибирь «Ростелекома»: «CityAir — это передовая система экологического мониторинга. Партнерский продукт позволяет исследовать состояние воздуха, а также строить прогнозные модели по его состоянию в зависимости от погодных условий и иных факторов. Кроме этого, он поможет с большей точностью находить источники загрязнений и даже оценивать влияние каждого предприятия, если загрязняющих факторов несколько. Решение легко интегрируется в программно-аппаратный комплексБезопасный город”, таким образом, региональные власти могут в режиме реального времени получать важнейшие данные».

С 2016 г. компания реализовала десятки проектов по оцифровке состояния атмосферного воздуха. Заказчиками услуги являются как госорганы, так и крупные промышленные предприятия страны.

Идегел Монгуш, министр цифрового развития Республики Тыва: «Стратегия развития Тувы до 2030 г., утвержденная в соответствии с указом Президента России, предусматривает меры, в том числе, по экологическому благополучию населения. Внедрение системы экологического мониторинга могло бы способствовать улучшению ситуации в этом направлении. Для этого целесообразно рассмотреть включение проекта в федеральные программы для его финансирования».

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