«Т-Банк», «Т-Мобайл» и Нижегородская область подписали соглашение о расширенном сотрудничестве

«Т-Мобайл», «Т-Банк» и правительство Нижегородской области заключили расширенное соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере ИТ, образования, внедрения инноваций, развития городских проектов и защиты жителей региона от мошенничества. Об этом CNews сообщили представители «Т-Банка».

Соглашение приурочено к началу работы в Нижегородском регионе мобильного оператора «Т-Мобайл» с девятого октября 2024 г.

Трехстороннее соглашение было подписано в Нижегородском кремле председателем совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг» Алексеем Малиновским, генеральным директором «Т-Мобайла» Виталием Бриедисом и заместителем губернатора Нижегородской области Егором Поляковым.

В рамках соглашения стороны зафиксировали следующие планируемые направления сотрудничества: заивмодействие в области развития и популяризации проекта «Карта жителя Нижегородской области» и других ИТ-направленных проектов региона; проведение совместных образовательных и профильных мероприятий по развитию ИТ-сообщества в регионе; проведение информационно-просветительских и профилактических мероприятий для учащихся в школах и вузах по вопросам обеспечения кибербезопасности и повышения финансовой грамотности; пилотирование на территории Нижегородского региона новых инновационных решений «Т-Банка» по защите людей от мошенников для их дальнейшего масштабирования на периметре всей России (в частности, нового набора защитных решений на основе искусственного интеллекта для технологии «Нейрощит»); развитие проекта с детской картой «Т-Банка» «Джуниор», которая уже сейчас используется для оплаты питания в качестве пропуска на электромагнитных замках и турникетах в школах Нижнего Новгорода.

Алексей Малиновский, председатель совета директоров МКПАО «ТКС Холдинг»: «Наше большое соглашение между Нижегородской областью и экосистемой Т-Банка стало возможным с приходом «Т-Мобайла» в регион. «Т-Мобайл» — один из локомотивов экосистемы «Т-Банка», благодаря которому мы можем предлагать принципиально новый и совершенно уникальный для России подход к практически максимальной защите наших клиентов от мошенничества. Для нас сегодняшнее присутствие в Нижегородской области — логичное продолжение начатого некоторое время назад взаимовыгодного сотрудничества. Не секрет, что у нас много общего: и нас, и область объединяет общая любовь к ИТ. Мы знаем, как много в регионе делается в этом направлении, поэтому неудивительно, что Нижегородская область сегодня один из лидеров по развитию ИТ в России. У нас в Нижнем Новгороде работает собственный Центр разработки — это третий по величине ИТ-офис в России. Мы планируем его расширять и открывать новый, еще более крупный ИТ-хаб, который станет местом притяжения ИТ-специалистов и студентов городских университетов. В нашем нижегородском ТЦР сотрудники работают над созданием технологий мирового уровня, а также принимают непосредственное участие в самых передовых и масштабных проектах «Т-Банка». Поэтому мы и дальше продолжим совместные усилия с правительством Нижегородской области по развитию нашего конструктивного сотрудничества, не ограничиваясь обозначенными в соглашении направлениями».

Егор Поляков, заместитель губернатора Нижегородской области: «Мы последовательно работаем над расширением числа партнеров проекта „Карта жителя“ и числа мобильных операторов на территории региона для удобства граждан. Здорово, что «Т-Банк» заходит в регион сразу с несколькими полезными для нижегородцев проектами. Сотрудничество с «Т-Банком» позволит объединить функционал дебетовой карты и «Карты жителя» с различными региональными льготами, а с «Т-Мобайлом» — дать жителям региона более широкий спектр телеком-услуг».

Как уже сейчас сотрудничают «Т-Банк» и Нижегородская область

Центр разработки «Т-Банка» в Нижнем Новгороде — третий по величине ИТ-офис банка в России (после Москвы и Санкт-Петербурга). В нем сейчас работают 300 сотрудников. Запланировано расширение и открытие нового флагманского офиса в Нижнем Новгороде с удобными и комфортными рабочими пространствами, который станет местом притяжения ИТ-специалистов и студентов городских университетов.

В 2024 г. «Т-Банк» провел в Нижнем Новгороде пять внешних мероприятий для опытных специалистов, которые собрали в общей сложности около тысячи участников («Мобильный митап», «QAмитап» на базе офиса, CTF, «Сезон кода», «Sage -митап»). В нижегородском ТЦР «Т-Банка» побывали на экскурсии более 300 школьников и студентов, которые также приняли здесь участие в олимпиаде по математике и финале всероссийской олимпиады, которая проходила в Нижнем.

«Т-Банк» продолжает сотрудничество с ВШЭ в рамках своей базовой кафедры, где читаются курсы по алгоритмам и Python. Летом «Т-Банк» стал партнером ННГУ им. Н. И. Лобачевского, в ноябре стартует проектный практикум для студентов обоих вузов.

В рамках соглашение с администрацией Нижнего Новгорода от первого сентября 2023 г. детская карта «Джуниор» используется для оплаты питания в школах Нижнего Новгорода и в качестве пропуска на электромагнитных замках и турникетах в 93 школах. На данный момент 25% всех клиентов «Джуниора» в городе уже привязали свои карты к школьной системе МИС «ЕСКУДиОП» (муниципальной информационной системе «Единая система контроля и управления доступом и оплаты питания в муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода»).