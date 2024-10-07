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«СберКорус» и Мосгортранс перевели Дом для электробусов «Митино» на электронные путевые листы

Оператор электронного документооборота «СберКорус» совместно с Мосгортрансом, крупнейшим в столице и в России оператором наземного городского пассажирского транспорта, расширили внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для водителей и цифровизировали электробусный парк «Митино». Об этом CNews сообщили представители «СберКоруса».

Дом для электробусов «Митино» обслуживает 11 маршрутов, которые проходят по территории северо-запада столицы. Ежедневно здесь будут формировать свыше 150 электронных путевых листов. Это десятая площадка Мосгортранса, где с помощью «СберКорус» начали использовать цифровые документы вместо бумажных.

«Продолжаем улучшать условия труда сотрудников, как поручил мэр Москвы Сергей Собянин. Электронные путевые листы снижают нагрузку на водителей, экономят их время и повышают эффективность работы городского транспорта. Теперь на всех эксплуатационных площадках Мосгортранса в день формируют до 6 тыс. электронных путевых листов», — отметил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Дом для электробусов «Митино» ‒ десятая площадка ГУП «Мосгортранс», где «СберКорус» внедрил сервис ЭПЛ для водителей автобусов городского транспорта. Сервис позволяет создавать более комфортные условия труда для водителей городского транспорта, улучшает качество обслуживания пассажиров, а также помогает предприятию усилить меры безопасности. Мы в «СберКорус» стремимся развивать сервисы, направленные на цифровизацию логистики, чтобы в будущем электронные транспортные документы способствовали технологическому прогрессу», ― отметил генеральный директор СберКорус Виталий Тарасов.

Ранее «СберКорус» и Мосгортранс полностью перевели площадку «Чертаново» на электронные путевые листы без дублирования привычными бумажными аналогами.

В марте 2024 г. было объявлено о начале перевода автобусных парков «Коньково» и «Ясенево», в апреле 2024 г. партнеры приступили к цифровизации путевых листов в Доме для электробусов «Красная Пахра» и на эксплуатационных площадках «Андропова», «Нагатино» и «Домодедовская».

В начале мая 2023 г. СберКорус совместно с Департаментом транспорта Москвы начал пилотное внедрение электронных путевых листов (ЭПЛ) для 150 водителей наземного городского транспорта. После успешного тестирования было принято решение о масштабировании проекта.

ЭПЛ повысят эффективность работы автобусов и электробусов, тем самым сделав использование системы наземного городского транспорта еще комфортнее для пассажиров. Экономия времени на оформление путевого листа суммарно составляет 2,5 дня в год или 16 минут за смену, благодаря чему водители быстрее выходят на маршруты, а москвичи — быстрее добираются до нужных им мест. Отказ от бумаги поможет сохранить Мосгортрансу более 6 млн руб., а оптимизация процессов — еще около 30 млн руб.

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