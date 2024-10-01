«Нетрика Медицина» разработала экстрактор данных из СЭМД

Компания «Нетрика Медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир МЕДИКА») разработала новый инструмент «N3.Аналитика: экстрактор данных из СЭМД». Он позволяет извлекать первичные данные из структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) для формирования аналитических отчетов. Об этом CNews сообщили представители «Нетрика Медицина».

К первичным медицинским данным относятся практически все медицинские документы: выписные эпикризы, медицинские свидетельства о рождении и смерти, протокол осмотра пациента, протоколы лабораторных исследований и др. Работа с первичными медицинскими данными и принятие различных управленческих решений на их основе — одна их ключевых задач цифровой трансформации здравоохранения. Новое решение «Нетрики Медицины» помогает существенно ускорить и упростить подготовку отчетности по любым СЭМД.

По данным справочника «Электронные медицинские документы», на сегодняшний день действуют более 120 уникальных видов СЭМД. Ежегодно их будет становиться больше на 50 штук, не считая обновлений текущих версий, а количество таких документов на федеральном уровне уже превысило два млрд. Извлекать из них данные вручную – задача понятная, но ресурсозатратная.

«N3.Аналитика: экстрактор данных из СЭМД» позволяет специалистам медицинских информационно-аналитических центров (МИАЦ) и органов управления здравоохранением самостоятельно обрабатывать любые виды СЭМД своими силами, без привлечения вендора. Из объема извлеченных данных, благодаря экстрактору, формируются витрины данных и составляются отчеты, по которым можно вести аналитику.

Пользователи могут загрузить в экстрактор данных шаблон СЭМД в xml формате с портала ЕГИСЗ, настроить извлечение значений xPath (путь к определенному параметру в документе) из базы знаний или с того же портала ЕГИСЗ, и применить эти правила к накопленному массиву документов. Далее обработка и визуализация полученных данных подходит из аналитической СУБД в «N3.Аналитика».

«Удобный механизм извлечения структурированных медицинских данных из СЭМД нужен был давно. В СЭМД содержатся те самые первичные данные, которые важны для изучения и аналитики. Экстрактор дает возможность специалистам органов управления здравоохранением легко и МИАЦ использовать миллионы юридически значимых СЭМД для практической ежедневной работы, формирования аналитических отчетов. Накапливаемые с таким трудом структурированные медицинские данные обязаны приносить пользу как пациентам, так и врачам», – сказал Андрей Дюков, руководитель отдела продаж и развития компании «Нетрика Медицина».

Используя экстрактор и аналитику, опираясь на ключевые показатели федеральных инцидентов, регионы получают фактические данные в помощь для решения таких сложных задач как увеличение ожидаемой продолжительности жизни, переход на электронные медицинские книжки, обеспечение доступности онлайн-записи к врачу и многие другие. Экстрактор позволяет обнаружить в документах различные ошибки, оперативно агрегировать массовые для их исправления и предотвращения их дальнейшего появления. Мониторинг ошибок положительно сказывается на улучшении качества первичных данных, необходимых для контроля достижения региональных показателей.

Новый инструмент уже используют в нескольких российских регионах.

«Решение по самостоятельному углубленному разбору структурированных электронных медицинских документов (СЭМД) – удобный практичный инструмент, подтвердивший свою эффективность. В настоящее время в Кузбассе собрана коллекция СЭМД совокупным объемом больше 100 млн документов. Число содержательных атрибутов в каждом из этих документах составляет от 50 до тысячи. Интенсивность наполнения достигает до 400 тыс. документов в некоторые дни. Сегодня к подсистеме подключены более 90 медицинских организаций Кузбасса, включая более 1,5 тыс. структурных подразделений. При этом в основном рабочем процессе по созданию аналитических отчётов задействованы два специалиста КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича, которые из имеющегося массива данных в течение трех-пяти рабочих дней самостоятельно формируют аналитические витрины и на их основании оперативно составляют отчёты. Для сравнения, ранее, до запуска подсистемы, на работу по созданию аналитических витрин из СЭМД мы могли тратить три-четыре месяца и привлекать гораздо большее количество специалистов», – сказала директор Кузбасского областного медицинского информационно-аналитического центра им. Р.М. Зельковича Олеся Приндуль.