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ФЦПР ИИ и «ХайТэк» договорились о стратегическом партнерстве в области ИИ

Федеральное государственное автономное учреждение «Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта» (ФГАУ «ФЦПР ИИ») и компания «ХайТэк» подписали соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «ХайТэк».

Стороны договорились о долгосрочном, взаимовыгодном сотрудничестве и деловом партнерстве в области внедрения и развития технологий искусственного интеллекта (ИИ), проведении совместных исследований, тестирований и запусков пилотных проектов для усовершенствования и развития технологий ИИ с целью обеспечения национального суверенитета в области ИИ; экономии времени и ресурсов за счет повторного использования решений, а также внедрения передовых доверенных типовых сервисов на базе ИИ в различных отраслях промышленности; подготовки и проведения совместной экспертизы по проблематике технического и нормативного регулирования ИИ, в том числе в научно-образовательной сфере.

Совместная деятельность ФЦПР ИИ и «ХайТэк» предполагает оказание содействия развитию и укреплению межрегиональных и международных связей в рамках реализации совместных проектов и ИИ-решений, организацию и проведение конференций, семинаров и презентаций, а также формирование и реализация совместных программ, исследовательских, прикладных и коммерческих проектов, направленных на инновационное развитие и внедрение цифровых сервисов в области ИИ.

«Компания «ХайТэк» является разработчиком уникальных российских тензорных процессоров и модулей на их основе, позволяющих на аппаратном уровне ускорять работу нейронных сетей и программного обеспечения для решения прикладных задач с технологиями искусственного интеллекта. Уверен, совместная работа и инициативы, предусмотренные в рамках стратегического партнерства с ФЦПР ИИ, будут способствовать не только укреплению технологического и цифрового суверенитета России, но и позволят укрепить позиции страны на мировом рынке, особенно в части технологий искусственного интеллекта», – сказал генеральный директор «ХайТэк» Андрей Панков.

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