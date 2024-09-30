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«Билайн» стал партнером ИИ-проекта на Сахалине

Администрация Южно-Сахалинска расширила проект по «умному» мониторингу городского благоустройства. К проекту присоединился новый провайдер – «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

Искусственный интеллект, интегрированный в камеры на автомобилях Департамента дорожного хозяйства и благоустройства Южно-Сахалинска, подключили в 2021 г. Программно-аппаратный комплекс (ПАК) нейросетевого наблюдения на скорости до 100 км/ч фиксирует все без исключения нарушения, попадающиеся на пути: ямы и трещины на дороге, повреждения бордюров, разрушенные фасады зданий, грузовики, перевозящие песок без тента, и пр. Данные мгновенно передаются контролирующие службы для оперативного реагирования и взысканий за нарушения.

Разработчик ИИ-решения – российская компания Softlogic. «Билайн» обеспечивает бесперебойную связь и прочие сетевые сервисы. Это позволяет работать в онлайн-режиме, гарантируя быстрое обнаружение и передачу информации.

Министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев отметил и высоко оценил эффективность проекта, а также его перспективы: «Внедрение машинного зрения для автоматического определения дефектов дорожного полотна позволило значительно повысить скорость восстановительных работ. Время на составление протоколов сократилось: теперь они формируются автоматически со всеми необходимыми данными – географической привязкой, фотографиями дефектов и пр. Благодаря “умному” мониторингу администраторы быстрее выявляют нарушения и успешнее контролируют их устранение подрядчиками. Этот опыт цифровой трансформации мы распространяем теперь на другие регионы Сахалинской области».

Руководитель направления по работе с государственными заказчиками «ВымпелКом» Полина Бренч выделяет особую роль проекта в деятельности компании: «”ВымпелКом” — одна из крупнейших цифровых компаний России. Кроме предоставления услуг связи, мы развиваем облачные технологии, решения по обработки больших данных и приложения искусственного интеллекта, другие передовые решения».

Автономный мобильный комплекс нейросетевой видеоаналитики может быть установлен на любое транспортное средство (ТС), независимо от типа и размера. Во время движения, ИИ-комплекс осуществляет непрерывную съемку с помощью трех камер, подключенных к нейросетевому машинному зрению. Они способны проводить анализ видеопотоков непосредственно на борту ТС, обрабатывая информацию в реальном времени. «Главное – все происходит без какого-либо участия человека. Решение полностью автономно. Все обнаруженные дефекты и нарушения сразу попадают в информационную систему. Она автоматически формирует план ремонтов, что позволяет оперативно и своевременно их устранять», – сказала Бренч.

Денис Логинов, генеральный директор Softlogic, отмечает, что партнерство с «Билайном» усилит возможности и обеспечит дополнительную надежность и эффективность полезного, социально важного проекта, цель которого – сделать города безопасными и комфортными: «Благодаря совместным усилиям администрации города Южно-Сахалинска, билайна и команды Softlogic проект выходит на новый уровень и способствует созданию современного цифрового города, в котором технологии служат на благо общества».

Подобные ИИ-проекты Softlogic с партнерами реализовал в десятках российских регионов: Владимирской и Московской областях, Санкт-Петербурге, Уфе, Туле, Южно-Сахалинске и др. городах по всей стране. Жители отмечают возросшую с ИИ оперативность местной власти в деле управление городским хозяйством: число жалоб резко снизилось, их заменили позитивные отзывы о качестве благоустройства.

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