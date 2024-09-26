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Библиотека университета МИИГАиК оцифрует старинные атласы и карты на «ЭларСкан»

В Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК) поставлен отечественный комплекс высококачественного сканирования «ЭларСкан А1-600КС» для оцифровки крупноформатных оригиналов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

Университет МИИГАиК — один из старейших вузов России, основан 1779 г. по указу императрицы Екатерины Великой. Сегодня это ведущий научно-технологический и образовательный хаб по сбору, хранению, обработке, анализу и управлению пространственными данными, по обеспечению информационной безопасности систем, использующих пространственные данные, а также созданию продуктов и услуг на основе этих технологий.

В рамках программы стратегического академического лидерства Министерства науки и высшего образования «Приоритет 2030» университет МИИГАиК реализует проект «Цифровое образование», в задачи которого входит обеспечение образовательной и научно-исследовательской деятельности. Оснащение университета оборудованием подобного уровня обеспечит оцифровку редких, ценных и старинных картографических материалов (карт и атласов) для удобного хранения и безопасной эффективной работы с ними студентов и исследователей университета.

С помощью сканера «ЭларСкан» планируется также создавать электронные копии раритетных литературных изданий в рамках модуля «Цифровая библиотека». Библиотека МИИГАиК – одна из старейших фундаментальных научно-технических библиотек России. Её учреждение и комплектование началось еще в 1779 году с основанием Константиновского межевого училища. Сегодня фонд библиотеки составляет около 400 тыс. единиц хранения, — это издания по таким дисциплинам, как геодезия, астрономия, картография, фотограмметрия, оптика и т.д. Фонд редких и ценных книг составляет около 40 тысяч единиц. Оцифровка редких книг станет важным шагом для сохранения знаний и культурного наследия, сделает их более доступными для широкого круга читателей и будущих поколений.

Планетарный сканер «ЭларСкан А1-600КС» предназначен для оцифровки крупноформатных оригиналов, с помощью нового оборудования сотрудники МИИГАиК смогут перевести в электронный вид издания в толстых подшивках, книги, карты и чертежи. Функция бесконтактного сканирования позволит создать качественные электронные копии даже для старинных документов, без риска их повреждения. В качестве результата сканирования можно будет создавать PDF файлы с распознанным текстом. Стоит отметить, что сканеры «ЭларСкан» входят в реестр РЭП (единый реестр российской радиоэлектронной продукции) и являются готовым инструментом для организации процессов оцифровки различных типов документов в соответствии с требованиями регуляторов.

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