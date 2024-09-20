Мошенники использовали новые схемы на выборах 6-8 сентября

Эксперты «Информзащиты» зафиксировали новые схемы мошенничества, связанные с выборами, в ходе избирательной кампании шестого-восьмого сентября. Злоумышленники требовали подтвердить свой голос через фишинговые рассылки, а также имитировали избирательные комиссии. Об этом CNews сообщили представители «Информзащиты».

Первая из схем – рассылка смс и электронных писем с требованием подтвердить свой голос или участие в выборах через прикрепленную ссылку. При переходе на фишинговую страницу жертвы вводили свои персональные данные, с помощью которых мошенники могли получить доступ, например, к «Госуслугам». Злоумышленники использовали эту схему примерно в 15% случаев в ходе минувших выборов. Второе «нововведение» мошенников – имитация избирательных комиссий, которая происходила в мессенджерах в социальных сетях. В 20% инцидентов шестого-восьмого сентября преступники выдавали себя за представителей УИК и предлагали гражданам проверить свою регистрацию, узнать результаты выборов или другую информацию об избирательном процессе. Пострадавшие также предоставляли свои персональные данные, с помощью которых преступники получали доступ к личным страницам или могли украсть деньги.

Специалисты «Информзащиты» фиксировали также фальшивые опросы и сборы подписей (около 10% случаев), псевдоблаготворительность (примерно 20% инцидентов), когда под лозунгом выборов мошенники «собирали» деньги якобы на поддержку кандидатов или благотворительность. Отдельно стоит отметить мошенничество с дистанционным электронным голосованием (ДЭГ), различные схемы здесь стали причиной примерно 25% инцидентов. Злоумышленники активно прикрываются этой технологией и предлагают, например, помочь с регистрацией или направляют жертвам фишинговые ссылки для регистрации на участие в ДЭГ.

Среди главных пострадавших традиционно оказались пенсионеры, на их долю пришлось 60% случаев мошенничества. Злоумышленники активно используют доверчивость пожилых людей, их проблемы в использовании современных технологий. Под предлогом помощи они выманивают всевозможные виды данных, воруют средства пенсионеров и так далее. Другая большая группа пострадавших, примерно 25%, – студенты, которые впервые принимают участие в выборах. Злоумышленники предлагают вознаграждения, например, за проверку своего голоса или предлагают молодым людям внести свои данные для фейкового розыгрыша призов среди впервые оставивших свой голос.

«Злоумышленники пытаются играть на страхе людей и их ответственности. Они все время предлагают отчитаться за голос, оставить свои данные для проверки и так далее. Здесь важно понимать, что вы оставляете голос тайно, то есть не должны о нем не перед кем отчитываться. Более того, единственным подтверждением того, что голос оставлен является опущенный бюллетень, выбор в электронном терминале на участке или отправленный голос через ДЭГ. Доступ к этой информации имеют только избирательные комиссии, которым не нужно дополнительное подтверждение вашего участия», — сказал директор центра противодействия мошенничеству «Информзащиты» Павел Коваленко.

Помимо мошенничества угрозой для выборов остаются и действия хактивистов, цель которых – сорвать избирательный процесс. По сравнению с президентскими выборами в марте 2024 года их активность снизилась, что объясняется меньшим масштабом и значимостью выборов. Однако киберспециалистам все равно пришлось приложить все усилия для противодействия таким угрозам. Например, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на избирательную систему столицы за три дня было совершено 300 атак.