Единовременную выплату из маткапитала можно оформить на «Госуслугах»

Если на счету материнского капитала осталось до 10 тыс. руб., эти средства можно получить в виде единовременной выплаты и потратить на любые цели. Для этого нужно подать заявление на «Госуслугах». Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Условия получения выплаты: оставшаяся сумма маткапитала не превышает 10 тыс. руб.; завершены все остальные запланированные выплаты, например на ребенка до трех лет.

Семьи, которым положена такая выплата, получат уведомление от Социального фонда России через «Госуслуги». Средства поступят на счет в течение пяти рабочих дней после того, как Фонд примет решение о назначении выплаты.