Компания LAB Industries перешла на систему для организации налогового мониторинга от VK

VK помогла LAB Industries бесшовно перенести финансовую и налоговую отчетность за последние два года на платформу VK Tax Compliance. Компания может самостоятельно передавать в ФНС информацию о налоге на прибыль, НДС, НДФЛ, годовые декларации и другие данные. Об этом CNews сообщили представители VK.

LAB Industries развернула на базе VK Tax Compliance онлайн-витрину налоговых данных и интегрировала ее с существующими системами бизнеса. За четыре месяца партнер VK — Ramax International настроил решение под потребности LAB Industries и помог перенести на витрину необходимую финансовую и налоговую информацию.

«При миграции налоговых и финансовых данных LAB Industries с прошлых систем на VK Tax Compliance было критически важно сохранить в полном объеме историческую информацию и обеспечить непрерывную отчетность при переходе. Для того чтобы сотрудникам было проще адаптироваться к новым инструментам, VK и Ramax International помогли настроить систему под структуру раскрытия в прошлых сервисах», — сказала Ирина Щукина, руководитель отдела налогообложения LAB Industries.

В будущем LAB Industries и VK планируют интегрировать VK Tax Compliance с системой «1С: Бухгалтерия» и расширить возможности платформы в контуре бизнеса. Например, создать, подключить системы визуализации, чтобы работать с финансовыми показателями при помощи дашбордов и аналитики, и создать защищенный канал передачи данных для подключения решения к АИС «Налог-3».