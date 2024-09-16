Холдинг «Цикада» и Полномочное Представительство Республики Башкортостан при Президенте России обсудили перспективы сотрудничества

В Москве состоялась встреча представителей АО «Цикада» и Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, в рамках которой обсуждены важные направления сотрудничества, направленные на экономический рост региона, поддержку государственного сектора и местного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители АО «Цикада».

Цель совещания — расширить партнерскую сеть для процветания Башкортостана. В ходе переговоров стороны рассмотрели существующие меры поддержки бизнеса, которые позволят существенно снизить себестоимость производимых товаров и услуг.

«Башкортостан находится в центральной части России, что является стратегическим преимуществом для бизнеса. Мы намерены активировать все доступные ресурсы для привлечения инвестиций и создания комфортной среды для предпринимателей», – сказал Бикбаев Ильдар Зинурович, заместитель Полномочного Представительства Республики Башкортостан при Президенте России.

«Цикада», как эксперт в области цифровизации госсектора и бизнеса, предложила ряд услуг по информационной и физической безопасности. «У нас есть возможность предоставить нашим партнерам ряд эффективных решений для обеспечения безопасности бизнеса и государственных структур. Это особенно важно в условиях современного мира, где угрозы становятся все более серьезными», – сказал Колосов Александр Викторович, генеральный директор «Цикада». На территории республики около ста градообразующих предприятий, и каждое из них требует комплексных решений по обеспечению безопасности.

«Кроме того, «Цикада» готова выступить площадкой для студентов из Башкортостана, предоставляя возможности для стажировок и практической подготовки. «Мы готовы создавать условия для молодых талантов с целью усиления их вклада в экономическое процветание региона», – сказал Александр Викторович.

Стороны подчеркнули важность сотрудничества в области защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ). «Башкортостан обладает огромным количеством предприятий и объектов КИИ. Нам важно обеспечить их защиту от потенциальных угроз. Сотрудничество с «Цикада» в этой области станет ключевым шагом для повышения безопасности региона», – сказал Ильдар Зинурович.

«В рамках встречи также была озвучена инициатива по совместному развитию технологий искусственного интеллекта и их внедрение в госсектор и бизнес республики. «Искусственный интеллект открывает новые горизонты для повышения эффективности работы организаций. Мы готовы вместе с «Цикада» реализовать это наукоёмкое и стратегически важное направление», – сказал Ильдар Зинурович.

Переговоры стали первым этапом к созданию устойчивого партнерства, направленного на развитие Башкортостана и поддержку его предпринимательского сообщества.