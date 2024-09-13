«Программный Продукт» расширил функциональные возможности iМинтранс

«Программный Продукт» завершил проект по развитию модуля iМинтранс информационно-аналитической системы регулирования на транспорте (АСУ ТК). Оператором АСУ ТК и модуля iМинтранс является Ситуационно-информационный центр (СИЦ) Минтранса России.

Модуль iМинтранс представляет собой единое информационное пространство для получения оперативной сводки по текущей ситуации в транспортной отрасли и создан с целью повышения управляемости Минтранса и выявления направлений в сфере транспорта, наиболее нуждающихся в государственной поддержке. Также решение отображает статистическую и аналитическую информацию о государственных закупках и контрактах на поставку товаров и услуг в транспортной отрасли.

В рамках модернизации Модуля были выполнены следующие виды работ:

Расширение функционала, наполнение Модуля информацией о деятельности регионов;

Разработка механизма для работы с документами;

Наполнение информацией и актуализация отраслевых показателей работы Министерства транспорта РФ;

Актуализация структуры Минтранса РФ и подведомственных организаций;

Обновление и актуализация данных в iМинтранс за счет добавления конфигурируемых справочников;

Обеспечение оперативного мониторинга бизнес-процессов, ошибок и нештатных ситуаций при работе Модуля;

Улучшение работы по обработке сведений, структурированию и визуализации отчетов в аналитическом интерфейсе.

В Модуле обеспечена возможность дальнейшей модернизации и беспрепятственного подключения новых программных элементов.