ОЭЗ «Иннополис» и платформа «Инносфера» заключили соглашение о стратегическом партнерстве

Заключен трехсторонний договор между Советом Торгово-промышленной палаты России по финансово-промышленной и инвестиционной политике, который представил член Совета и уполномоченный представитель Председателя Совета Константин Вольф, ООО «Инновационной Экосистемой» (оператор веб-платформы «Инносфера») от имени директора по стратегии Максима Тяна и особой экономической зоной «Иннополис» в лице Рената Халимова. Об этом CNews сообщили представители «Инносфера».

Стороны договорились развивать взаимное сотрудничество, направленное на создание долгосрочных и взаимовыгодных партнерских отношений. Пользователи платформы получат информацию о возможностях особой экономической зоны и ее резидентах, а резиденты — доступ к потенциальным заказчикам и партнерам.

В настоящее время ОЭЗ «Иннополис» включает в себя 338 высокотехнологичных компаний, занимающихся разработкой отечественных технологий и производством импортозамещающего оборудования. На платформе стороны смогут взаимодействовать для заключения сделок, что позволит организовать эффективное взаимодействие между наукой, промышленностью и инвестициями как в Республике Татарстан, так и на всей территории Российской Федерации.

Стороны реализуют указанное сотрудничество в рамках деятельности веб-платформы «Инносфера». «Инносфера – платформа для организации взаимодействия между разработчиками инновационных продуктов и технологий, представителями промышленных производств и инвесторов, разработанная при поддержке Совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике.