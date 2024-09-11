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NtechLab развернет технологии «безопасного города» в Саратовской области

Компания NtechLab заключила соглашение с Правительством Саратовской области о внедрении цифровых технологий для развития городской инфраструктуры и безопасности региона. Со стороны NtechLab документ подписал генеральный директор компании Алексей Паламарчук, со стороны Саратовской области – заместитель председателя Правительства региона, министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

В первую очередь, в Саратове в пилотном режиме будет развернута технология от NtechLab по распознаванию лиц FindFace Multi. Она используется для поиска правонарушителей и пропавших без вести людей. Запуск планируется в сентябре 2024 г. Также в приоритете – пилотирование видеоаналитики от NtechLab для контроля вывоза мусора.

«Пока в Саратовской области не представлены решения с использованием искусственного интеллекта в сфере безопасного города и контроля за состоянием ЖКХ. NtechLab, обладающий огромным опытом в разработке таких продуктов, был выбран в качестве партнера по развитию региона в области цифровых решений», – сказал Алексей Паламарчук.

Кроме того, в рамках соглашения Правительство Саратовской области рассматривает возможность внедрения в пилотном режиме видеоаналитики от NtechLab по загруженности остановок и контролю маршрутов передвижения общественного транспорта. Регион также сможет протестировать технологию поиска потерявшихся домашних питомцев с помощью ИИ, которую NtechLab недавно развернул в Подмосковье.

«Достигнутые договоренности позволят Саратовской области внедрять передовые цифровые решения, которые повысят уровень безопасности в городском пространстве и помогут оптимизировать работу транспортной системы и городских коммунальных служб. Это еще один шаг к созданию комфортной городской среды для жителей», – отметил Михаил Торгашин.

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