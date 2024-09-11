CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности Цифровизация Внедрения ИТ в госсекторе
|

Innostage поможет Саратовской области укрепить кибербезопасность

Innostage, интегратор и разработчик сервисов и решений в области цифровой безопасности, и правительство Саратовской области заключили соглашение о сотрудничестве. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Компания и Саратовская область будут сотрудничать для комплексной защиты региональных информационных систем, в том числе от сложных целевых атак, а также предотвращения утечек конфиденциальных данных. Область также сможет обратиться к экспертизе и опыту Innostagе в противодействии киберугрозам.

«К настоящему времени правительство Саратовской области приложило значительные усилия для повышения информационной безопасности. Во всех сферах жизни региона предпринимаются меры для предотвращения и ликвидации широкого спектра киберугроз. Уверен, что наш опыт и компетенции позволят сделать их еще эффективнее», — сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

«Интеграция решений в сфере кибербезопасности в работу исполнительных и муниципальных органов области необходима. Мы должны быть готовы к вызовам в цифровом пространстве, создать надежный щит для защиты данных и критически важной инфраструктуры. Соглашение с Innostage будет содействовать устойчивой работе региональных ИT-сервисов», — отметил заместитель председателя правительства Саратовской области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Зачем рынку еще один интегратор? Спросили у новой компании

Власти России предложили штрафовать интернет-сервисы за избыточный сбор персональных данных

Виктор Федотов, Softline: Задача импортозамещения выполнена. В нашем облаке есть сегмент на отечественных серверах, ОС и гипервизоре

Конференция CNews «Low-code и No-code 2024 2024» состоится 8 октября

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

«Русгидро» мигрирует с SAP на «1С»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Чем заменить YouTube в России: плюсы и минусы популярных видеосервисов

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS