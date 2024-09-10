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Заключить договор на вывоз твердых отходов теперь можно онлайн в Подмосковье

На портале госуслуг Московской области запустили новую услугу для предпринимателей. Теперь в рамках пилотного проекта можно в электронном виде заключить договор с региональным оператором на вывоз твердых коммунальных отходов (ТКО). Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Воспользоваться новой услугой могут собственники твердых коммунальных отходов – юридические лица и индивидуальные предприниматели. На данный момент услуга доступна в тринадцати городских округах Подмосковья. Чтобы заключить договор, достаточно авторизоваться на региональном портале и заполнить онлайн-форму заявления. Подписать договор можно будет прямо в личном кабинете на портале госуслуг Московской области. Для этого понадобится усиленная квалифицированная электронная подпись», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Твердые коммунальные отходы – это отходы, которые появляются в быту, а также мусор от предпринимателей. При этом он должен быть аналогичен по свойствам и составу отходам, которые образуют физические лица. Если в результате деятельности предпринимателя появляются ТКО, то он должен заключить договор с оператором на оказание услуг по обращению с отходами.

Услуга «Заключение договора на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Московской области» доступна на региональном портале в разделе «Экология и природопользование» – «Утилизация отходов». В рамках пилотного проекта можно заключить договор с ООО «Рузский региональный оператор». Опция доступна на территории таких муниципалитетов, как Власиха, Волоколамск, Восход, Истра, Красногорск, Краснознаменск, Лотошино, Можайск, Молодежный, Наро-Фоминск, Одинцово, Руза, Шаховская.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 15 рабочих дней.

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