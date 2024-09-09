CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе Искусственный интеллект axenix
|

Создана «лечебница» для нейронных сетей

Специалисты компании Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбербанка и Cognitive Technologies) смогли решить сложную задачу, позволяющую существенно повысить эффективность обучения нейронных сетей за счет создания автоматического механизма анализа и исправления ошибок, совершаемых нейронной сетью при обучении. Разработанную технологию в компании в шутку назвали Cognitive Neural Network Hospital, за ее способность «вылечивать больные места» нейронной сети. Как показал практический опыт ее применения, она позволяет повысить эффективность обучения до 40%. Например, при добавлении в обучающую выборку новых данных по дорожным светофорам, благодаря Cognitive Neural Network Hospital точность распознавания удалось повысить сразу с 99,3% до 99,99%, что является огромным достижением, поскольку известно, насколько сложно дается повышение точности распознавания даже на тысячную долю после преодоления порога 99%. Технология также позволяет сократить время обучения (с учетом отбора данных) в 15 – 20 раз. Об этом CNews сообщили представители Cognitive Pilot.

«Создание этой технологии — это результат нашей огромной работы в области выбора данных. Мы накопили, наверное, одну из значимых в мире экспертиз в этой области. Сокращение времени обучения и повышение его эффективности в итоге, позволяют на порядки сократить время разработок ИИ-систем автопилотирования, что в итоге дает возможность пользователям наших систем – агрохозяйствам, пассажирам умных трамваев и т.д. возможность постоянно пользоваться самыми новыми и самыми совершенными решениями. Создание технологий такого класса, по мнению аналитиков, — это новый, перспективный рынок, который уже в ближайшие пять лет может составить несколько миллиардов долларов, и очень важно, что наша страна является законодателем мод в этой важной сфере», — сказала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

По данным Precedence Research глобальный рынок разработок ИИ для области беспилотного транспорта составил 2.71 млрд. долл. в 2022 г. и достигнет 15.23 млрд. к 2030 г. при динамике 24,1%.

«Обучение нейронных сетей — это важнейшая задача, которая может занимать недели и даже месяцы, поэтому мы постоянно проводим исследования и разработки, позволяющие максимально оптимизировать этот процесс. Благодаря созданию Cognitive Neural Network Hospital теперь процесс поиска и исправления ошибок осуществляется практически по нажатию клавиши. Мы впервые смогли разработать и применить такое решение», — сказал ведущий разработчик Cognitive Pilot Геннадий Савицкий.

На первом этапе своей работы Cognitive Neural Network Hospital позволяет определять наиболее слабые зоны нейронной сети. Интерфейс системы позволяет получить карту распределения ее результатов распознавания, где зоны ошибок выделяются определенным цветом.

На втором этапе работы системы, исходя из информации о наличии «больных» зон или зон ошибок, технология позволяет выявлять новые данные, которые не в точности совпадают, но похожи на совершаемые ошибки, которые отстоят от ошибочных не более чем на заданное расстояние.

Средство помогает анализировать, какие есть типы ошибок и классифицировать их по группам.

«Мы можем сразу увидеть причину ошибки. Например, в некоторых случаях в ночное время красный сигнал светофора в результате засветки (оптическое явление гало, характеризуемое возникновением вторичного свечения вокруг источника света) воспринимается и бывает ошибочно распознанным, как желтый. Или можем выделить все классы, где автомобильные светофоры попали в пешеходные. Мы можем подобрать все похожие случаи и «подлечить», — сказал Савицкий.

Cognitive Neural Network Hospital может работает на любых классах данных и для любых приложений — в задачах агро, городского транспорта и других.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Техподдержка «Базальт СПО» — гарантия надежной работы вашей ИТ-инфраструктуры

Финансовая разведка России в третий раз подряд не сумела закупить ПК

Как переехать в отечественный виртуальный офис без форс-мажоров

Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Госсектор потратил 200 миллиардов на закупки в сфере ИТ

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие планшеты для школьников и студентов: выбор ZOOM

Dreame X40 Ultra Complete — очень умный помощник с флагманскими характеристиками

Как умирали знаменитые мессенджеры: история провалов

Показать еще

Наука

Найден ответ, почему мир существует — физики объяснили асимметрию материи-антиматерии во Вселенной

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS