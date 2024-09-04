CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

«Контур.Реестро» интегрировался с приложением «Госключ​»

​«Контур.Реестро» помогает риелторам проводить сделки с недвижимостью дистанционно, без визитов в МФЦ и отделения банков. Участники сделки подписывают все документы в сервисе усиленными квалифицированными электронными подписями (УКЭП). Раньше риелторы выпускали такие подписи во время сделки в Удостоверяющем центре «Контура». Теперь у них появилась альтернатива: они могут отправлять документы на подписание в приложение «Госключ». Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Госключ» — это приложение, разработанное Минцифры. В нем любой гражданин может бесплатно получить квалифицированную или неквалифицированную электронную подпись и подписывать электронные документы. В том числе договор купли-продажи недвижимости и заявление на регистрацию прав собственности в Росреестре.

Продавец и покупатель могут заранее выпустить сертификат УКЭП в приложении «Госключ». Для этого нужно подтвердить личность одним из способов: с помощью загранпаспорта нового образца и телефона с NFC, если они есть; с помощью биометрии, если они зарегистрированы в Единой биометрической системе (ЕБС); посетив МФЦ или отделение банка-партнера с паспортом.

Во время сделки риелтор отправит документы на подписание в мобильное приложение «Госключ». Если продавец и покупатель согласны с условиями, они подписывают документы, которые затем отправляются в Росреестр.

Александр Скорин, руководитель сервиса «Контур.Реестро»: «Интеграция с приложением «Госключ» — важный шаг для нашего сервиса. Теперь риелторы могут проводить сделки еще быстрее и удобнее, а, главное, безопасно. Приложение разработано с учетом всех правил информационной безопасности и имеет сертификацию ФСБ».

«Реестро» входит в торговую марку «Контур.Недвижимость». Это система цифровых решений для профессионалов рынка: агентств недвижимости, застройщиков и юристов. Входит в экосистему для бизнеса «Контур».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Крупная и знаменитая ИТ-компания осталась без льгот и брони от армии

Какое коммуникационное решение для бизнеса выбрать — On-Premise или SaaS

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2024» состоится 12 сентября

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» подорожал с 1,5 до 2,3 трлн рублей

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Как выбрать смартфон и ноутбук для учебы в 2024 году: лучшие устройства от TECNO

Обзор беспроводного вертикального пылесоса Hyundai HYV-S7970: легкий и маневренный

Обзор HUAWEI MatePad SE 11": семейный планшет со стилусом

Показать еще

Наука

Российские ученые первыми создали модель ИИ, которая сама обучается новым действиям без участия людей

В черных дырах есть сердце и легкие, благодаря им галактики избегают ранней смерти

Галактический переворот: обнаружены скрытые спутники Млечного Пути
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS