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Педагоги Сахалинской области смогут использовать современные цифровые инструменты в работе

В Сахалинской области планируют использовать цифровые решения на базе искусственного интеллекта, чтобы улучшить профессиональные навыки учителей и обеспечить постоянное методическое сопровождение. Соответствующее соглашение подписали директор платформы компании «СберОбразование» Владислав Кожемякин и министр образования Сахалинской области Анастасия Киктева. Об этом CNews сообщили представители «СберОбразования»

Владислав Кожемякин, директор платформы «СберОбразование»: «Мы благодарны за возможность поддержать педагогов Сахалинской области и предоставить им эффективное решение для саморефлексии и регулярного профессионального развития. В разработке «Ассистента преподавателя» мы опираемся не только на технологическую экспертизу, но и на методологические исследования. Его применение позволит сформировать и выявить модель образовательного процесса конкретного региона и в будущем обмениваться эффективными практиками между преподавателями, школами по всей стране».

Стороны будут разрабатывать новые образовательные модели под потребности островного региона, и обеспечивать технологическую и методическую поддержку для их реализации. Это позволит разнообразить, персонализировать и сделать более доступными образовательные программы для педагогов.

Анастасия Киктева, министр образования Сахалинской области: «Использование нового цифрового инструмента позволит нашим учителям повысить качество преподавания, а также сделает образовательный процесс более гибким и адаптированным к индивидуальным потребностям каждого ученика».

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