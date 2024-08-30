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«РТ МИС» получил лицензию на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации

Компания «РТ МИС», разработчик медицинской информационной системы «ЕЦП.МИС», получила лицензию Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России (ФСТЭК России) на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации. Об этом CNews сообщили представители «РТ МИС».

Для получения лицензии компания выполнила все условия положений, утвержденных постановлением Правительства России от 03.02.2012 N 79 (ред. от 03.02.2023), подготовила и аттестовала на соответствие требованиям безопасности информации защищаемое помещение и автоматизированную систему, приобрела программные и технические средства, необходимые для тех видов деятельности, которые указаны в лицензиях.

Ранее «РТ МИС» получил лицензию ФСТЭК на деятельность по технической защите конфиденциальной информации. Обе эти лицензии позволяют компании оказывать услуги по внедрению собственных разработок на объектах критической информационной инфраструктуры и там, где заказчикам необходимо сертифицированное решение на соответствие ПО требованиям безопасности информации. Лицензии являются бессрочными.

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