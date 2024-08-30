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От промышленных достижений к цифровым: «Школа 21» открылась в Челябинске

В Челябинске открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий Сбербанка, в которой можно бесплатно получить востребованную ИТ-профессию. В торжественной церемонии открытия школы приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и ректор Южно-Уральского государственного университета Александр Вагнер. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Во время мероприятия гости с помощью искусственного интеллекта совершили «путешествие во времени» и увидели, как технологии — сначала промышленные, а потом цифровые — меняли и продолжают менять город и регион. Кульминацией «путешествия» стало знакомство с Челябинском будущего, который будут строить и участники «Школы 21».

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка: «Сегодня мы открываем "Школу 21" в Челябинске. Я поздравляю всех с этим событием и хочу поблагодарить всю команду Сбера и команду губернатора Алексея Текслера за совместную работу. Ребята, которые приходят в "Школу 21", — люди, которые поверили в себя и резко изменили свои жизненные треки. Моя бабушка когда-то сказала мне, что всегда нужно стремиться дотянуться до звезды. Это правило, которому я много лет следую: надо ставить себе самые высокие, звёздные задачи. И как показывает практика, чем более высокой и нерешаемой кажется задача, тем более вдохновляющий будет результат, который окажется выше первоначальных планов и ожиданий. Поэтому мы для себя каждый год ставим цели, которые бы вдохновляли всю команду. Ведь если поставить себе звёздную цель, то будешь к ней стремиться. И это даст счастье, состояние потока, который будет двигать нами, чтобы развиваться и достигать новых целей. Участники "Школы 21" очень близки нам по духу. Они получат образование и будут создавать будущее — будущее Челябинска, будущее нашей страны, будущее тех компаний, которые они сегодня представляют. И я желаю всем удачи!».

Образовательный проект в регионе Сбербанк реализует по поручению Президента Российской Федерации в партнерстве с Правительством Челябинской области и Южно-Уральским государственным университетом.

Алексей Текслер, губернатор Челябинской области: «Друзья, сегодня большое событие для нашего региона: мы открываем "Школу 21". Мы объединили усилия "Сбера", Южно-Уральского госуниверситета, министерства образования и науки Челябинской области, правительства региона для того, чтобы создать один из лучших кампусов "Школы 21" в нашей стране. У нас мощные, сильные компетенции. Их история прослеживается веками: металлургия, машиностроение, приборостроение, атомная отрасль. Мы — крупный агропромышленный регион. Те, кто работали здесь на Южном Урале многие годы, заложили фундамент. Мы добавляем новые современные компетенции и движемся вперед. Это движение вперед невозможно без современных, инновационных, цифровых, умных решений. "Школа 21" позволит нам воспитать ребят, которые с этим однозначно справятся. Я благодарю Германа Оскаровича Грефа, который поверил в Челябинск, поверил, что мы сможем решить эту задачу. Мы ее решили. Будем дальше набирать компетенции, нам очень важно, чтобы у нас здесь работали и получали образование новые, современные айтишники, это наше будущее. Очень важно, чтобы ребята, которые здесь растут, видели будущее и возможности в Челябинской области. "Школа 21" — это проект про будущее. Спасибо большое, Герман Оскарович, вам, спасибо большое, Александр Рудольфович, всем, кто помогал нам реализовать этот проект. Этот проект — будущее, и мы в своем будущем уверены!».

В первый отборочный «бассейн», который стартовал 26 августа, уже погрузились 185 человек. Средний возраст участников — 24 года. Самому старшему — 55 лет. 38% участников — девушки. Каждый второй никогда не пробовал программировать до поступления в «Школу 21». Среди тех, кто подал заявку на обучение, есть учителя биологии и химии, строители, экономисты, пекари и представители других профессий. Большинство участников — из Челябинска и Челябинской области. Попробовать свои силы также приехали ребята из Свердловской области, Тюмени, Санкт-Петербурга, Уфы, Сочи и других городов России. Все они полны решимости изменить свою жизнь к лучшему и построить карьеру в сфере цифровых технологий.

Кампус «Школы 21» в Челябинске открылся на базе Южно-Уральского государственного университета, самого крупного учебного заведения области, на проспекте Ленина, 76а. Общая площадь кампуса — 3 500 м2. «Школа 21» в Челябинске рассчитана на 210 рабочих станций.

Александр Вагнер, ректор Южно-Уральского государственного университета: «Создаваемый в Челябинске кампус "Школы 21" действительно формирует все условия и уникальную среду, которая позволяет воспитывать будущих лидеров ИТ-отрасли. Для нашего региона это вдвойне важно, так как все промышленные гиганты вышли в "цифру", продолжают развитие по этой траектории и ждут подготовленные кадры. Каждый, кто пройдет "бассейн" "Школы 21" получит яркий и полезный жизненный опыт и, уверен, сможет выбрать работу своей мечты!».

Уникальный дизайн кампуса создан с учетом региональных особенностей. Кластеры школы, где расположены рабочие пространства, названы в честь значимых природных и исторических объектов. Это национальные парки «Таганай» и «Зюраткуль», а также археологический памятник древней культуры «Аркаим». Дизайн переговорных комнат вдохновлен уральскими самоцветами: малахитом, яшмой, лазуритом и родонитом.

Для поступления на основное обучение участникам необходимо подать заявку на сайте школы, пройти две онлайн-игры на память и логическое мышление, а затем — «бассейн». По результатам «бассейна» участники поступают на основное обучение и уже в комфортном для себя темпе за 1,5–3 года получают востребованную цифровую профессию.

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