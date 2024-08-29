Исследование «Авито»: почти 70% покупателей доверяют верификации через «Госуслуги», а 38% продавцов проходят проверку с помощью паспорта

Аналитики «Авито» выяснили, как пользователи онлайн-платформы относятся к инструментам подтверждения подлинности профиля (верификации). Согласно данным исследования, покупатели при выборе продавца больше всего доверяют проверке через «Госуслуги» — 67% и по паспорту — 66%. Частные продавцы для прохождения проверки чаще всего выбирают паспорт — 38%. Юридические лица чаще делают выбор в пользу проверки по ИНН — 70%. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

У опрошенных покупателей самый высокий уровень доверия вызывает подтверждение профиля продавца через «Госуслуги» — 67%, а также по документам (паспорту или водительскому удостоверению) – 66%.

Каждый день верификацию на «Авито» проходит более 26 тыс. пользователей — это на 25% больше, чем год назад. Проверка подлинности профиля помогает повысить прозрачность сделки: значок показывает, что за профилем стоит реальный человек или компания.

Подавляющее большинство, 78% от общего числа опрошенных продавцов, проходят верификацию на платформе как физические лица и получают значок «Документы проверены». Чаще всего частные продавцы подтверждают свои данные с помощью с помощью паспорта (38%), «Сбер ID» (23,6%) и водительского удостоверения (20%). Следом по популярности идет Т-ID, личный кабинет на «Госуслугах» и Alfa ID.

Доля продавцов, прошедших верификацию как юридические лица на платформе и получивших значок «Реквизиты проверены», согласно данным исследования, составляет 12%. Из них 71% выбирает подтверждение профиля через ИНН, следом — T-ID для бизнеса и «Сбер Бизнес ID».

Еще порядка 10% продавцов на «Авито» проходят проверку как самозанятые по «Госуслугам» или банковским ID.

«Для продавцов при выборе инструмента для прохождения проверки важны, прежде всего удобство и скорость – этими причинами руководствуется 63% опрошенных. 42% опрошенных проходят верификацию, так как видят, что продавцам со значком больше доверяют. Ещё 20% продавцов отмечают рост числа заявок после получения значка «Документы проверены» или «Реквизиты проверены». Покупатели, в свою очередь, больше доверяют давно знакомым инструментам — при этом постепенно знание о разных типах проверок растет», — сказала Наталья Юматова, директор департамента доверия и безопасности «Авито».

Также в перечне причин, мотивирующих пройти верификацию профиля, было названо наличие большего числа возможностей для управления аккаунтом – например, возможность получить доступ к созданию профессионального профиля.

Цифровой бейдж «Документы проверены» выдается физическим лицам после прохождения проверки по паспорту, водительскому удостоверению, «Госуслугам» и банковским ID («Сбер ID», Т-ID, «Альфа ID»). Значок «Реквизиты проверены» можно получить после проверки по ИНН компании, а также пройдя авторизацию через «T-Бизнес ID», «Сбер Бизнес ID» и «Альфа ID для бизнеса».