CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт Цифровизация Бизнес-приложения ИТ в госсекторе
|

Directum RX поддерживает работу с классификатором полномочий Минцифры

В новой версии Directum RX появилась дополнительная функциональность — выбор полномочий из справочника при создании электронных доверенностей. Это могут быть коды из классификатора Минцифры или полномочия в свободной форме, которые чаще всего используются в компании. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Теперь в Directum RX, начиная с версии 4.6, при создании машиночитаемой доверенности в формате 003 можно выбрать полномочия из справочника, где они сгруппированы по видам обязательств, которыми наделяется доверенное лицо.

Группа полномочий «Подписание документов»

Администратор импортирует и обновляет справочник полномочий из классификатора Минцифрыгосударственного ресурса со списком кодов полномочий, которые указываются в доверенности. Благодаря этим кодам информационные системы могут автоматически считывать информацию о полномочиях подписанта.

При этом у пользователей сохраняется возможность прописывать полномочия текстом в свободной форме. Если их приходится часто заполнять вручную, то администратор может сделать их справочными.

Также в новой версии Directum RX появилась возможность импортировать в систему электронные доверенности: с передоверием; с несколькими доверителями; с разными типами доверителей.

При импорте таких доверенностей в системе формируется печатная форма документов в формате PDF.

«С 1 сентября 2024 г. основной вариант подписания электронных документов сотрудниками компании — КЭП физлица в связке с машиночитаемой доверенностью. Мы постоянно совершенствуем систему, чтобы делать ее удобной для пользователей, в то же время соблюдая требования законодательства. В ближайших планах поддержать в Directum RX создание электронных доверенностей в форматах 002 и 003 с ненотариальным передоверием и импорт нотариальных МЧД», — Иван Агапов, product manager ECM-решений Directum

В Directum RX с помощью интеграционного модуля к «Контур.Доверенности» можно реализовать полный цикл работы с МЧД: создание, согласование, подписание, регистрацию, отзыв и перевыпуск доверенностей.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

«Софтлайн» пошел войной на «дочку» Минобороны. Гигантская компания с выручкой в десятки миллиардов под угрозой банкротства

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Гендиректора «дочки» «Роснано» арестовали за растрату миллиардов, вложенных в «планшет Чубайса»

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Власти собираются обязать крупный ИТ-бизнес инвестировать в профильное образование

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeClip: флагманские наушники открытого типа

Снова в школу: самая эргономичная мебель для школьников и студентов

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: почему еда в космосе кажется невкусной

Толстый лед спутника Юпитера — ключ к инопланетной жизни?

Отголоски Древнего Рима: археологи обнаружили прекрасно сохранившийся додекаэдр, но загадок стало еще больше
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024 IT ELEMENTS IT ELEMENTS