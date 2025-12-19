В России освоят материал для выпуска кристаллов в светодиодах. Сейчас его закупают за границей

Минпромторг выделил 0,5 млрд руб. на импортозамещение светодиодных гетероструктур для серийного производства светодиодной и светотехнической продукции на территории России.

Структуры за 500 миллионов

Как выяснил CNews, Минпромторг выделил 500 млн руб. на разработку технологии изготовления отечественных высокоэффективных светодиодных гетероструктур видимого и ИК-диапазонов. Тендер под шифром «Лучезар» был опубликован в конце ноября 2025 г.

Целью работы является создание методом МОС-гидридной эпитаксии гетероструктур на основе твердых растворов AlGaInP (фосфид алюминия-галлия-индия) и AlGaAs (арсенид алюминия-галлия), InGaN (нитрид индия-галлия) для высокоэффективных кристаллов светодиодов.

Изготовленные в стране материалы не должны будут уступать по своим характеристикам мировым аналогам для обеспечения технологической независимости России, следует из технического задания.

Работы должны быть выполнены до 21 ноября 2028 г.

Зачем это надо

Сейчас при производстве кристаллов светодиодов и светотехнической продукции со спектральными, световыми и электрическими характеристиками мирового уровня используются гетероструктуры, закупаемые за границей. Гетероструктуры российского производства заметно уступают импортным по своим характеристикам, отмечается в документе.

Помимо этого, параметры светодиодов, изготавливаемых из российских структур, существенно ниже мировых аналогов, а по некоторым длинам волн российские гетероструктуры отсутствуют. А качество светодиодов и светотехнической продукции в значительной мере определяется качеством исходных гетероструктуры, то есть наличие в стране технологии выращивания эпитаксиальных гетероструктур определяет технологическую независимость страны в области современной светотехники.

Wikipedia В России освоят серийное производство материалов для кристаллов светодиодов

Гетероструктуры должны представлять собой многослойный материал, включающий подложку, контактные слои, эмиттерные слои и активные слои. Такие структуры используется при производстве кристаллов светодиодов видимого и инфракрасного диапазонов для последующего корпусирования и производства светодиодов.

А сами светодиоды используются для изготовления светильников и светотехнической аппаратуры, изготовления навигационных огней и маяков, семафоров и светофоров, авиационных, судовых, автомобильных, железнодорожных бортовых огней и т.д.

В России планировалось организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов, говорил представитель Минпромторга еще в июле 2024 г. Тогда проект проходил согласование с советом по развитию электронной промышленности в министерстве. Запуск производства светодиодов обсуждался с зеленоградским заводом «Микрон», входящим в ГК «Элемент», и калининградской GS Group, но окончательного решения принято тогда не было.

По оценке международной светотехнической корпорации «БЛ групп», создание нового завода по производству кристаллов для светодиодов, включая проведение научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по массовым технологиям и приобретение российского оборудования, требует инвестиций в объеме не менее 25 млрд руб. с достижением полного цикла массового производства к 2030 г.

Полный цикл

«Это решение будет стимулировать отрасль постепенно смещаться в сторону создания полного отечественного цикла производства светодиодных осветительных приборов: от производства необходимых для этого материалов до разработки и выпуска кристалла и корпуса, — рассказал CNews независимый эксперт и автор Telegram-канала RUSmicro Алексей Бойко. — В теории, в пределе это может дать даже снижение себестоимости при контроле качества и обеспечении технологической независимости».

Сейчас кристаллы, выводные рамки и некоторые другие компоненты, то есть практически все необходимое, закупается за рубежом, а в России проводится только сборка, поясняет Бойко.

Выход на полный цикл, однако, потребует намного больших инвестиций и объемных НИОКР, а затем постановки на производство, заключил он.