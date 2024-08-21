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«СберКорус» настроил роуминг для обмена электронными транспортными накладными со СБИС

«СберКорус», оператор электронного документооборота (ЭДО), настроил обмен электронными транспортными накладными (ЭТрН) в рамках межоператорского обмена данными (роуминга) через ГИС ЭПД. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Теперь если в цепочке «грузоотправитель — грузоперевозчик — грузополучатель» один из участников логистического процесса использует транспортный ЭДО от «СберКорус», а другой — СБИС, для обмена ЭТрН пользователям достаточно будет настроить маршруты между участниками.

Роуминг для обмена электронными транспортными накладными позволяет использовать разные системы для обмена документами, без перехода на одну общую платформу; обеспечивает совместимость различных форматов электронных транспортных накладных, что устраняет необходимость конвертации документов; снижает риск потери или повреждения документов; обеспечивает прозрачность документооборота, позволяя отслеживать статус каждого документа и контролировать его движение. Обмен документами через роуминг происходит быстрее и эффективнее, уменьшает время ожидания и ускоряет процесс обработки. Кроме того, ЭДО позволяет снизить затраты на печать, почтовые расходы и хранение бумажных документов, а также избежать негативного воздействия на окружающую среду.

Электронный обмен транспортными документами обеспечивает высокий уровень безопасности данных, поскольку передается в зашифрованном виде.

«Сегодня мы рады сообщить о запуске роуминга для обмена электронными транспортными накладными с оператором СБИС. Это важный шаг в развитии сервиса «Транспортный ЭДО», который позволит нашим клиентам обмениваться документами без ограничений и барьеров. Мы уверены, что данная интеграция значительно упростит процессы взаимодействия между участниками логистических цепочек и повысит эффективность их работы. Теперь работать с ЭТрН сможет большее число ваших контрагентов», ‒ сказал Виталий Тарасов, глава «СберКорус».

«Транспортный ЭДО» от «СберКорус» — это сервис по учету и автоматизации логистических процессов в любых пасажиро- и грузоперевозках, а также обмену перевозочными документами с использованием электронной подписи (ЭП). Решение представляет из себя интуитивно понятное мобильное приложение для водителя и личный кабинет грузоотправителя, перевозчика, грузополучателя, механика и медика. Функционал сервиса позволяет клиенту контролировать процесс доставки товара и перевести в электронный вид такие типы документов, как транспортная накладная, заказ-заявка, реестр рейсов (автоматическое согласование списка рейсов) и универсальный передаточный документ на транспортные услуги (закрывающий пакет документов, на основании которого производится оплата рейса), путевой лист, экспедиторские расписки и поручения экспедитору. Также с помощью расширенного поиска можно найти нужный документ по его номеру и статусу, контрагенту и водителю, который везёт груз или пассажиров. Интеграция сервиса возможна с любой учётной системой. При этом подписанный ЭП электронный документ является юридически значимым и может передаваться в ФНС и другие госорганы.

В декабре сервис для цифровизации транспортного документооборота в России включили в реестр отечественного ПО. Решение о включении в реестр исполнено на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. В январе СберКорус и Мосгортранс сообщали, что будут переводить маршруты городского транспорта Москвы на электронные путевые листы, а в 2022 г. «СберКорус» стал официальным оператором государственной системы электронных перевозочных документов, а в декабре 2023 г. продлил аккредитацию в ГИС ЭПД.

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