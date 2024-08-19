«Программный Продукт» запустил в работу обновленную версию Системы технического осмотра транспортных средств

ООО «Программный Продукт» в конце 2023 года успешно завершил проект по развитию Единой автоматизированной информационной системы технического осмотра транспортных средств (ЕАИСТО, Система) по заказу ФКУ «Дирекция Программы ПБДД». Обновленная версия системы запущена в работу и стала доступна всем пользователям. Основная цель проведенных обновлений актуализация функционала ЕАИСТО в соответствии законодательству и нормативным правовым актам. Основные изменения:

Возможность сравнения группы координат месторасположения пункта технического осмотра с координатами фотографии автомобиля, находящегося в данный момент на техническом осмотре; Для повышения безопасности добавлена новая роль «Администратор безопасности», которая позволяет автоматизировать и оптимизировать деятельность специалистов МВД России по безопасности в ходе работы с ЕАИСТО; Повышена универсальность Системы за счет добавления функционала редактирования формы и наполнения диагностических карт, а также других настроек ЕАИСТО, связанных с оформлением и просмотром диагностических карт; Улучшено качество обрабатываемых данных благодаря внедрению функции автоматической сверки и контроля вводимых в Систему сведений о транспортном средстве с информацией из Государственного реестра транспортных средств; Увеличена эффективность хранения и обработки данных о диагностических картах путем оптимизации работы функций записи и предоставления информации; Для доведения информации по изменению в законодательстве или функционале системы до конечного пользователя создан раздел хранения справочной информации; В соответствии с действующим законодательством актуализирован список параметров ТС, которые проверяются при техническом осмотре; Проведена сертификация обновленной версии ЕАИСТО по требованиям ФСТЭК России; Для каждой роли пользователя в ЕАИСТО разработан подробный видеокурс дистанционного обучения работе в Системе.

ЕАИСТО является информационной системой МВД России федерального уровня, количество пользователей составляет более 10000. Решение имеет централизованную архитектуру, располагающуюся на мощностях ЦОД МВД. В дальнейшем планируется расширять инструментарий ЕАИСТО по контролю работы операторов технического осмотра с целью увеличения качества проводимых технических осмотров ТС и как следствие безопасности на дорогах.