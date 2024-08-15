CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе
|

В Сеченовском Университете впервые в мировой клинической практике проходит исследование по титрации терапии у пациентов с хронической сердечной недостаточностью с помощью мессенджеров

В Клинике госпитальной терапии им. А.А. Остроумова Сеченовского Университета стартовало исследование по использованию дистанционного наблюдения с помощью персонального мессенджера для титрации терапии у больных с хронической сердечной недостаточностью. Подобное исследование проводится впервые в мире и уже зарегистрировано на платформе Clinical Trails. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского Университета.

Катализатором для начала исследования стала публикация научных данных, подтверждающих гипотезу о том, что у пациентов с сердечной недостаточностью необходимо титровать дозы лекарств в течение первых шести недель после их выписки из стационара для улучшения их клинических исходов. Ранее кардиологи придерживались другого принципа: допускалась более медленная титрация – в течение нескольких месяцев.

«Дело в том, что титрация терапии у тяжелых пациентов с сердечной недостаточностью сопряжена с нежелательными явлениями, — сказала Мария Кожевникова, профессор кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета, — в частности, у них может резко снижаться давление, поэтому реакция на изменения состояния пациента должна быть оперативной. И мы обоснованно предположили, что мессенджер, который мы используем для наблюдения за состоянием пациентов с хронической сердечной недостаточностью, может нам помочь и в титрации».

В исследовании принимают участие две группы пациентов. В первую входят те, которым с помощью бота будут титровать терапию в течение первых 6-10 недель после выписки из стационара. Во вторую – люди, которые получают стандартную помощь после выписки из стационара, то есть обращаются в поликлинику по месту жительства.

«В ходе исследования мы планируем сравнить две данные стратегии и оценить возможности мессенджера выявлять нежелательные явления в самочувствии пациентов, которые могут повлиять на выбор препаратов, — сказала Мария Кожевникова, — в дальнейшем будет приниматься решение, титровать эти препараты или нет. Ранее никто в мировой клинической практике не использовал удаленный мониторинг для титрации терапии, с точки зрения сопровождения пациента для безопасного изменения доз препаратов. Анонсировать результаты исследования сможем во втором квартале 2025 г.».

Ранее в Клинике госпитальной терапии с использованием мессенджеров проходил удаленный мониторинг пациентов с сердечной недостаточностью. Пациенту в мессенджер ежедневно приходил список простых вопросов, на которые он должен был ответить. Например, наблюдается ли у него одышка, отеки, какие показатели АД, пульса и др. Информационно-аналитическая система анализировала ответы и оценивала их. Если у пациента отмечалось ухудшение состояния, то врач видел в системе желтый или красный флаг и связывался с больным для коррекции терапии, необходимости очного визита или госпитализации.

Пациенты с хронической сердечной недостаточностью – это особенно уязвимая категория, 50% которых умирает в течение пяти лет после начала болезни – подобные показатели выше, чем при многих онкозаболеваниях. Таким образом, применение системы удаленного наблюдения помогает оперативно улучшить состояние пациента и предотвратить клинически значимое ухудшение.

Также совместно врачи-кардиологи кафедры факультетской терапии №1 и кафедры госпитальной терапии №1 Сеченовского Университета создают клинико-генетическую панель. Она направлена на то, чтобы уточнить этиологию сердечной недостаточности у пациента, и в зависимости от причины оптимизировать подходы к ее лечению.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как автоматизировать учет персональных данных и избежать штрафов за их утечку

«Билайн» и «Софтлайн» заблокировали многомиллионный проект: в нем не было запрета на иностранное ПО

Как будут развиваться российские ИБ-экосистемы

Производители БПЛА не могут получить деньги в рамках госзаказа

Александр Осипов, «МегаФон»: Эффективность киберзащиты вырастет, если снизится рутинная нагрузка на специалистов

Известная кибергруппировка Twelve пробудилась и атакует Россию

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Приспособления и аксессуары для безопасной съемки на пляже: выбор ZOOM

Топ-5 альтернатив Apple AirTag: какие Bluetooth-метки можно купить в России

Обзор наушников HUAWEI Freebuds 6i: продвинутое шумоподавление в среднем классе

Показать еще

Наука

Обретет ли сознание мозг, выращенный в лаборатории?

Открыта неправильная галактика с ненасытной черной дырой

Ликбез RnD.CNews: поглощение, взрыв или безмятежность — как будет жить Земля, когда Солнце умрет
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
Первая конференция Luxms Первая конференция Luxms CNews Forum 2024 CNews Forum 2024