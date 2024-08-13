Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра»

Администрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информационной безопасности и независимости городского управления. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Переход на программный стек «Группы Астра» позволит администрации оптимизировать процессы управления данными, повысить эффективность работы и защитить важную информацию от угроз кибербезопасности. Корпоративная почта RuPost обеспечит связь между сотрудниками, а ALD Pro упростит управление доменом и ИТ-инфраструктурой.

Работу по переводу инфраструктуры администрации города Пскова на отечественные продукты начали осенью 2022 г. Проработали вопросы интеграции экосистемы «Группы Астра», провели тестирования решений. Стояла задача по импортозамещению серверных ОС, созданию второго параллельного домена именно для ОС Astra Linux (помимо контроллера домена в среде иностранной ОС), смене почтового сервера на российский и переводу пользователей на ОС Astra Linux. Большая часть запланированного осуществлена.

Кроме того, в ближайшие месяцы планируется миграция всей структуры службы на десктопную версию ОС Astra Linux, что повысит безопасность и стабильность работы всех подразделений администрации. Ожидается, что полный переход на отечественное программное обеспечение будет завершен до конца 2025 г.

«Кроме детальной проработки плана перевода всей инфраструктуры администрации города Пскова на отечественные решения, «Группа Астра» также позаботилась об обучении сотрудников органа местного самоуправления – они пройдут курсы по работе с отечественными ИТ-продуктами. Мы считаем это тоже важной частью проекта, потому что пользователи, не только администраторы, должны быть знакомы с решениями и привыкнуть к ним. Так адаптация к новому пройдет быстрее и легче», — сказал директор департамента регионального развития «Группы Астра» Андрей Солдатов.