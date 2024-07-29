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Турсервисом Russpass воспользовались уже более 23,5 млн раз

Турсервисом Russpass, созданным по инициативе Правительства Москвы, воспользовались уже свыше 23,5 млн раз. С момента запуска в 2020 г. он стал общенациональным проектом, объединив гостиницы, музеи, театры, кафе и другие площадки в 85 регионах России. Информация о них доступна на четырех языках. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

С помощью сервиса можно приобрести билеты на самолет или другие виды транспорта, забронировать жилье, составить культурную и образовательную программу поездки.

«Цифровые инструменты расширяют возможности и делают планирование путешествий удобнее. Сейчас на Russpass представлено больше 30 тысяч предложений для туристов, треть из них — для гостей Москвы. Сюда входят готовые туры и автомобильные маршруты, отели и рестораны, экскурсии и тысячи событий по всей стране», — отметила Наталья Сергунина.

Проект постоянно совершенствуют. Например, в 2024 г. в нем обновили конструктор путешествий: теперь там можно выбирать даты и порядок посещения интересующих мест, отслеживать наличие билетов и брони в гостиницах. Всего для пользователей сформировано свыше 700 готовых тематических маршрутов, из которых они могут составить свой.

Найти интересные идеи для поездок можно в интернет-издании «Russpass-журнал». Там есть материалы о тенденциях туристического рынка, тематические подборки, инструкции и полезные советы, интервью с представителями индустрии и многое другое. На данный момент подготовлено 2,2 тыс. публикаций, 870 из них посвящены Москве и столичным достопримечательностям. Аудитория журнала насчитывает около 3,5 млн читателей.

Для развивающихся в туротрасли предпринимателей расширяется функционал портала «Russpass. Бизнес». На нем размещены список федеральных и городских мер поддержки, расписание отраслевых мероприятий. На платформе зарегистрировались уже 1,5 тыс. компаний. Им доступны поиск партнеров, персональная аналитика и биржа вакансий. Совсем недавно был открыт новый раздел под названием «База знаний». Он помогает улучшать собственный проект, привлекать инвесторов и путешественников из разных государств.

Russpass курирует столичный Комитет по туризму совместно с городским Департаментом информационных технологий. Цифровая инфраструктура сервиса легла в основу национального портала «Путешествуем.РФ».

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