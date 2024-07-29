CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы Цифровизация ИТ в госсекторе
|

Поступление в вуз: большинство заявлений подают через «Госуслуги»

Абитуриенты подали на «Госуслугах» свыше 1,6 млн заявлений в более чем 1000 вузов. Это 60% от общего числа заявлений на поступление. Прием документов на бюджет уже завершился, но еще можно поступить на платное отделение. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Сервисом «Поступай в вуз онлайн» воспользовались более 600 тыс. человек. Среди поступающих 58% девушек и 42% юношей. В числе самых популярных специальностей в этом году снова лидирует ИТ.

Какую форму обучения выбирали: 66% — очную, 13% — очно-заочную, 21% — заочную.

Самые популярные направления: Информатика и вычислительная техника, Информационные системы и технологии, Юриспруденция, Прикладная информатика, Лечебное дело.

Самые популярные вузы; РАНХиГС, Финансовый университет, СПбПУ, НИУ ВШЭ, КФУ.

На «Госуслугах» сейчас размещены предложения почти 9 тыс. работодателей о целевом обучении в вузах. Абитуриенты подали на них уже 150 тыс. заявок. Больше всего на портале предложений об учебе в медицинских вузах – это обусловлено процентом целевой квоты, который устанавливает Правительство.

Самые популярные вузы по целевому обучению: МГМУ им. И.М. Сеченова, РНИМУ им. Н.И. Пирогова, ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, Российский университет медицины, СПбГУ.

Самые популярные работодатели: Минздрав Московской области, Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга, Московский метрополитен, Департамент здравоохранения Москвы, Центральная дирекция здравоохранения РЖД.

На «Госуслугах» можно подать заявление в пять вузов, в каждом из которых можно выбрать до пяти направлений. В случае поступления заключить договор можно дистанционно, подписав его в приложении «Госключ».

Сервис «Госуслуг» разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Производители российской электроники умоляют поскорее «изгнать» иностранных конкурентов из госзакупок. Законопроект завис после первого чтения

Виктор Деменко, Jet RuLab: Мы можем быстро собрать и протестировать любой комплекс российских решений

Финансовая разведка России дважды провалила закупку ПК

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Казначейство закупает ПО для расширения своего S3-хранилища

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Hisense RQ760N4IF1: холодильник будущего с интеллектуальными функциями

9 умных гаджетов, которые помогут следить за здоровьем: выбор ZOOM

Обзор Acer Predator Orion X POx-950: компактный игровой ПК «под ключ»

Показать еще

Наука

Раскрыта тайна денег раннего Средневековья — она меняет понимание развития всей Европы

Создан самый чистый в мире кремний — это прямой путь к масштабируемым квантовым компьютерам

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024