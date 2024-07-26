Оплата билетов в приложении ЦППК доступна еще на 31 станции Рязанской области

Компания ЦППК подключила еще три участка Рязанской области к оплате проезда в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК». Теперь цифровая услуга доступна уже на 107 станциях региона. Об этом CNews сообщили представители ЦППК.

Покупка билетов в приложении ЦППК стала доступна пассажирам Рязанской области в октябре 2023 г. — тогда она появилась на 37 станциях и остановочных пунктах на участке Рязань11 — Сасово. В первом полугодии 2024 г. также были подключены 21 станция на участке Рязань-2 — Ряжск-1 и еще 18 станций на маршруте Узуново — Троекурово.

В четверг 25 июля оплата проезда в мобильном приложении заработала на пяти станциях участка Рязань — Гавердово, на двух станциях участка Рязань — Ясаково, на 14 станциях участка Шилово — Касимов, на 8 станциях участка Сасово — Пичкиряево и двух станциях участка Сасово — Свеженькая (частично входит в Сасово — Пичкиряево).

Рязань — Гавердово: Дачная, Вышгород, 229 км, Дудкино, Гавердово.

Рязань — Ясаково: 252 км, Ясаково.

Шилово — Касимов: Александровка, Карьера, Некрасовка, Ореховка, Аделино, Чуфистовка, Илебники, Починки, Шемякино, Мышца, Шостье, Чинур, Лом, Касимов.

Сасово — Пичкиряево и Сасово — Свеженькая: 383 км, 385 км, Берестянки, 390 км, 395 км, Таировка, 404 км, Кустаревка, Пичкиряево, Разъезд 15 км.