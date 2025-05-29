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Власти к осени 2025 года наведут порядок с VPN

В России уже у многих компаний возникают большие трудности при использовании зарубежных ИТ-сервисов, в том числе при их оплате. Российские власти не исключают, что использование зарубежных облачных сервисов в стране, у которых есть российские аналоги, будет поэтапно ограничиваться. В России также выработают единую политику использования VPN-сервисов.

Ограничения работы облачных сервисов

Российские власти допустили ограничение работы зарубежных облачных сервисов в стране, об этом говорилось на конференции TAdviser SummIT 2025.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) России не исключают, что использование зарубежных облачных сервисов в России, у которых есть российские аналоги, будет поэтапно ограничиваться.

«Де-факто это ИТ-сервисы, которые мы берем из-под полы у зарубежных компаний, которые в общем-то прекратили свою работу. Да, безусловно, конфликт привычки пользователя. Но, если компании не ведут свою деятельность на российском рынке, если демонстративно ушли, странно, что мы продолжаем за эти ИТ-сервисы платить», — заявил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

Как отметил Шадаев, в России у многих компаний возникают большие трудности при использовании зарубежных ИТ-сервисов, в том числе при их оплате. На фоне сложной ситуации в макроэкономике и высокой ставки Центрального Банка (Центробанк) России многие крупные заказчики вынужденно сокращают ИТ-бюджеты.

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Unsplash - Albert Stoynov
Российские власти допустили ограничения работы зарубежных облачных сервисов

«В этой ситуации наш подход такой, что в крупных корпорациях можно подумать о поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги», — сказал Шадаев. Глава Минцифры отметил, что ограничение деятельности иностранных облачных сервисов открыло бы российским компаниям перспективы для дополнительной прибыли.

26 мая 2025 г. Президент России Владимир Путин на встрече с бизнесом предложил «душить» иностранные ИТ-компании, которые в свое время объявили об уходе с российского рынка и пытались «душить» Россию, хотя сейчас продолжают занимать на российском рынке свои ниши. Россиянам, которые сохранили пользовательские привычки, он посоветовал от этих вредных привычек избавиться.

Единая политика по VPN-сервисам

В Минцифры планируют до осени 2025 г. определиться с единой политикой использования VPN-сервисов в России, сообщил также на TAdviser SummIT 2025 руководитель министерства.

Virtual private network (VPN) или виртуальная частная сеть — обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх чьей-либо другой сети. VPN используется в том числе для организации защищенного удаленного доступа сотрудников в компаниях и организациях.

«Я думаю, что в ближайшие полгода мы определимся с контурами политики в этой части. Доля трафика VPN в конце мая 2025 г. увеличивается. При этом понятно, что с недружественными VPN, которые не выполняют требования российского законодательства, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) борется. При этом зачастую попадают, так сказать, в замес и корпоративные VPN, которые нужны (т.е. российским компаниям)», — сказал он. «Мы сейчас будем вырабатывать четкую политику в этой части. Потому что настало время договориться о единых правилах по VPN», — добавил министр.

Предоставление доступа к запрещенной в России информации ранее было внесено в перечень угроз устойчивости и безопасности Рунета, в связи с чем VPN, используемые для доступа к заблокированным ресурсам, блокируются через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ). На конец октября 2024 г. было известно о блокировке почти 200 VPN-сервисов. Кроме того, с 1 марта 2024 г. в России действует запрет на распространение в сети информации, которая рекламирует или популяризирует средства обхода блокировок для доступа к противоправному контенту.

Антон Денисенко

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