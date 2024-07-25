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«Цифра» помогает бизнесу Подмосковья отчитываться о субсидиях

На портале госуслуг Московской области улучшили две услуги для предпринимателей. Теперь сервис предпроверки ранее заключенного соглашения помогает избежать ошибок при заполнении отчета об использовании субсидии. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Оптимизация услуг – одно из направлений нашей работы, поскольку подмосковные электронные сервисы должны быть удобны и понятны всем, кто пожелает ими воспользоваться. На региональном портале доступно более 170 сервисов для бизнеса – от оформления субсидий до выдачи необходимых разрешений и лицензий. Теперь обновлены сразу две услуги для предпринимателей. Благодаря новшествам удастся исключить ошибки при выборе меры поддержки в заявлении. Это позволит сократить число отказов в предоставлении услуг», – сказала министр госуправления, ИТ и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Сервис предпроверки работает в онлайн-формах услуг «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства» и «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) на возмещение части затрат промышленных предприятий, связанных с приобретением нового оборудования» при подаче предпринимателем отчетности о расходовании субсидии. Услуги доступны на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса». Чтобы подать заявку, необходимо авторизоваться с помощью ЕСИА, заполнить поля электронной формы, приложить документы.

Статус заявления можно отслеживать в личном кабинете.

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