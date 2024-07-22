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«Билайн бизнес» помогает снижать количество лесных пожаров в Подмосковье

«Билайн Big Data & AI» совместно с Комитетом лесного хозяйства Московской области запустил геосервис мониторинга лесов, который при помощи технологий анализа больших данных позволяет выявлять и оперативно реагировать на потенциально пожароопасные ситуации. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Сервис в режиме, близком к реальному времени, на основе обезличенных агрегированных данных по нагрузке на базовые станции оператора анализирует территорию по квадратам 500х500 метров, плотность и потоки перемещения в них. Если показатель плотности скопления людей превышает заданное значение, и оно не уменьшается в течение получаса, то такая ситуация получает маркировку пожароопасной. Система оповещает диспетчеров лесного хозяйства и автоматически направляет сообщения абонентам в «подозреваемом» квадрате о запрете разведения огня и потенциальных штрафах. Решение уже работает в лесных массивах Луховиц, Егорьевска, Воскресенска, Орехоро-Зуево, Раменска и Балашихи.

Директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам ПАО «ВымпелКом» Константин Романов: «Наше взаимодействие с лесными службами — это еще один пример эффективного использования аналитики больших данных для региональных нужд и главное — безопасности, поскольку любой пожар, легче предотвратить, чем потушить. Мы уже делали модель компьютерного зрения для выявления дыма и огня, в этом проекте реализована другая логика, которая для лесов, расположенных вблизи городов, более актуальна. В прошлом году в России площадь, пройденная огнем, составила 4,6 млн га, рассчитываю, что наш проект с Лесхозом Московской области, поможет снизить эту цифру по итогам текущего года».

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов: «Новая система мониторинга отслеживает сосредоточение групп людей на лесном фонде. Это работает как предупредительное мероприятие и помогает нашим специалистам. С учетом полученных данных можно строить маршруты патрулирования и заблаговременно реагировать на те или иные потенциально негативные моменты, которые происходят в лесу. Мы прежде всего ориентированы на обеспечение стабильной противопожарной обстановки в лесах Подмосковья, а для этого необходимо оперативно принимать меры по обнаружению, локализации, ликвидации лесных пожаров и по их недопущению».

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