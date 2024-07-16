В «Контур.Фокус» добавили номера телефонов из ЕИС закупок ​

Связаться с партнерами стало проще — в сервисе появились номера телефонов отделов продаж, коммерческих директоров, генеральных директоров и даже собственников бизнеса. Теперь в «Фокусе», помимо контактов с сайтов компаний, ЕГРЮЛ и Росстата, появились актуальные номера телефонов более 101,6 тыс. юрлиц и 296,7 тыс. ИП. Источник информации — Единая информационная система закупок. Данные помогут быстрее связаться с контрагентами, а еще соблюсти должную осмотрительность — ФНС в рекомендациях просит устанавливать контакт с руководством, иначе выбор контрагента может признать необоснованным. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Кроме того, из «Контур.Фокуса» убрали некорректные номера: несуществующие, по которым отвечает другая организация, по которым всегда срабатывает автоответчик, по которым нет согласия на рекламные звонки.

Сейчас общее количество номеров в «Контур.Фокусе» составляет около 6,09 млн. Помимо телефонов, сервис показывает электронные почты более 1,2 млн компаний и ИП. Они позволяют вести деловую переписку с контрагентами и направлять претензии.

Ольга Смирнова, руководитель сервиса для комплексной оценки рисков «Контур.Фокус»: «Номера телефонов — востребованные контактные данные компаний. Однако связаться по ним с контрагентом бывает сложно. Нередко держателем основного рабочего телефона оказывается сотрудник, который находится в отпуске, поэтому важно иметь альтернативные варианты. Чтобы у пользователей «Контур.Фокуса» было больше шансов связаться с контрагентами, мы добавили номера телефонов из ЕИС — теперь устанавливать контакт с компанией можно через ее сотрудника, который занимается закупками».