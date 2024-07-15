CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Интернет Веб-сервисы ИТ в госсекторе
|

Региональный портал Подмосковья расширяет возможности для уличной торговли

Предприниматели Подмосковья теперь могут онлайн получить место для размещения не только фудтраков или тележек, но и таких нестационарных торговых объектов, как павильоны, киоски и торговые палатки. Об этом сообщили в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В рамках оптимизации услуги, помимо расширения списка видов торговых объектов, модернизирована интерактивная карта: добавлен фильтр по месту размещения, например, общественное пространство, парк, пляж или зона отдыха. Кроме того, для каждой подобранной точки показаны важные характеристики: адрес, тип объекта, специализация и стоимость аренды в месяц», – отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

К нестационарным торговым объектам (НТО) относятся киоски, бахчевые развалы, ларьки, палатки и другие небольшие павильоны. Если предприниматель хочет поставить такие объекты в Подмосковье, ему необходимо на региональном портале подать заявление в администрацию муниципалитета, на территории которого он планирует вести деятельность.

Услуга «Предоставление права на размещение нестационарного торгового объекта» доступна юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

Решение направляется в личный кабинет заявителя в течение 7 рабочих дней.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Семёнкин, CodeInside: Рынок от аутсорсинга не отказывается, но активно сокращает его

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2024 года

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

Госдума перевозит документооборот с ОС Windows и Oracle на российские Linux и СУБД

Росагролизинг: как специалисты «Нетрики» провели миграцию аналитической системы компании с MS SQL Server на Postgres Pro

В России учат ИИ проектировать цифровые микросхемы

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

6 причин, почему изогнутый дисплей бесполезен

Обзор смартфона HUAWEI Pura 70: флагман среди субфлагманов?

7 альтернативных клавиатур на замену стандартной для Android и iOS: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024