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Миллион заявлений в вуз с «Госуслугами»

Абитуриенты подали с помощью суперсервиса «Госуслуг» «Поступление в вуз онлайн» уже более миллиона заявлений. В 2024 г. на пике портал обрабатывал до 16 тыс. заявок в час. Все они были переданы в вузы в среднем в течение 30 минут. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Заявок на «Госуслуги» поступило уже на 100 тыс. больше, чем за тот же период в 2023 г. Система справляется с нагрузкой. Никаких сбоев со стороны портала за всё время зафиксировано не было.

Благодаря цифровому профилю в личном кабинете «Госуслуг» все поля в заявлении о результатах ЕГЭ, льготах, состоянии здоровья и индивидуальных достижениях заполняются автоматически. Эти сведения не нужно подтверждать в вузе! Такой функцией в 2024 г. воспользовалось в пять раз больше абитуриентов, чем в 2023 г., — 50% всех поступающих с помощью портала. Крайний срок рассмотрения вузом заявлений — 25 июля 2024 г.

Вузы выгружают конкурсные списки на «Госуслуги» по мере обработки заявлений. Они должны сделать это до 27 июля 2024 г. Когда будут переданы все данные, отследить свой рейтинг и выбрать, в какой из вузов подать оригиналы документов, можно будет в режиме реального времени. Если конкурсная ситуация изменится, решение можно поменять нажатием всего одной кнопки.

Задать вопрос о работе сервиса можно по телефону Единого контактного центра Минобрнауки. Минцифры находится в постоянном контакте с Минобрнауки, Рособрнадзором, Минтрудом и представителями вузов и оперативно отрабатывает обращения абитуриентов, если они испытывают какие-то трудности с подачей документов. Массовых жалоб на работу сервиса не поступало.

Подача заявлений на бюджет продлится до 25 июля 2024 г.

Сервис разработан в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика».

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