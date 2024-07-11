CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Электроника
|

АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области

Стресс-тест концепции цифрового неба, который нацелен на массовое применение и безопасную интеграцию беспилотных воздушных судов в общее воздушное пространство, стартовал 11 июля 2024 г. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Концепция цифрового неба, которая дополнит национальный проект «Беспилотные авиационные системы», поможет безопасно интегрировать беспилотную авиацию в единое воздушное пространство. Документ, включающий в себя правовое регулирование и мероприятия по организации гибридной сети связи для беспилотников на инфраструктуре госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС», разрабатывают АО «ГЛОНАСС», АНО «Платформа НТИ» и лидеры отрасли беспилотной авиации. Правительство России может рассмотреть его уже этой осенью, в октябре-ноябре.

«Концепция объединяет все существующие технологии, платформы в единую среду “цифрового неба”. Она учитывает перспективы развития навигационно-связных технологий и позволяет быстрее открывать небо, создавать технологические предпосылки для широкой интеграции авиабеспилотников в экономику страны. Госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС» уже сегодня готова обеспечить на национальном уровне мониторинг авиабеспилотников, что повысит прозрачность и безопасность функционирования гражданской беспилотной авиации. Наша доверенная платформа обеспечивает мониторинг общественного транспорта, перевозок опасных грузов по всей стране, малой авиации и беспилотных воздушных судов. При запуске в этом году Федеральной навигационно-информационной системы, бесплатное решение будет доступно для каждого региона», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Флот самой богатой европейской страны до сих пор работает на старинных накопителях, давно снятых с производства

Отказоустойчивый кластер Postgres Pro «из коробки»: как работает BiHA

Конференция CNews «Информационная безопасность 2024» состоится 26 сентября

Денис Хадасков, HD Tech: В России исторически сложилось, что инновации появляются в финансовых компаниях

Правительство утвердило регламент работы «Гособлака»

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10

Обзор смартфона TECNO CAMON 30: локомотив продаж 2024

Как выбрать смартфон с хорошей камерой в 2024 году: за какие функции нужно платить

Показать еще

Наука

Ученые выяснили, как мозг делает мгновенный выбор

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Цифровое развитие России продолжается
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Видеообзор CNews FORUM Кейсы: Мир сходит с ума по искусственному...
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024