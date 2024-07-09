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На дорогах Свердловской области установят 18 новых элементов интеллектуальных транспортных систем

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Свердловской области установят 18 новых детекторов для мониторинга транспортного потока. Элементы ИТС внедряет региональное Управление автодорог при участии компании «УГМК-Телеком». Об этом CNews сообщили представители «УГМК-Телеком».

Согласно плану, в Екатеринбурге разместят 13 детекторов, большая часть которых будет установлена на автодороге «Екатеринбург – аэропорт «Кольцово», в том числе в районе улицы Просторной, а также на трассе «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов». Еще пять детекторов для мониторинга транспортного потока появятся в Нижнем Тагиле на Южном подъезде к городу.

«Детекторы – важная часть системы мониторинга дорожной ситуации, которая интегрируется в центральное серверное программное обеспечение. Этот элемент ИТС позволяет анализировать ситуацию на магистралях и вырабатывать своевременные решения, к примеру, по корректировке работы светофоров. При помощи детекторов можно составлять «тепловые карты» маршрутов транспортных средств и собирать данные о загруженности автодорог, интенсивности, пропускной способности, средней скорости и плотности транспортного потока, чтобы в дальнейшем использовать эти знания для разгрузки магистралей от пробок и в целом для создания комфортной среды для автомобилистов и пешеходов», – сказал руководитель по развитию интеллектуальных транспортных систем «УГМК-Телеком» Александр Башмаков.

Компания «УГМК-Телеком» ведет установку элементов ИТС в регионе с 2020 г. Над проектом трудится большая команда инженеров и пуско-наладчиков.

По данным Управления автомобильных дорог Свердловской области, перед регионом стоит задача по комплексному развитию ИТС, что в свою очередь позволит своевременно разгружать улично-дорожную сеть, повышать безопасность и качество автодорог. Это одна из целей региональной пятилетней дорожной программы, направленной на создание надежной транспортно-логистической инфраструктуры в регионе.

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