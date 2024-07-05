ГК Softline оснастила «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), ведущий поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, оснастила современным оборудованием «Губернский педагогический колледж» в г. Воронеж в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Теперь в учебном заведении в новых оборудованных классах с помощью передовых устройств проводится обучение по направлениям – «робототехника», «цифровые лаборатории», «беспилотные летательные аппараты» и «прототипирование». Таким образом, учащиеся педагогического колледжа смогут освоить не только классические дисциплины, но и получить навыки работы в инновационных областях и освоить новые специальности. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по развитию продуктов российских ИТ-производителей. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Софтлайн».

Федеральный проект «Профессионалитет» представляет собой одну из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. В ключевые задачи проекта входит создание образовательно-производственных центров (кластеров) и образовательных кластеров среднего профессионального образования. Они представляют собой интеграцию колледжей и организаций реального сектора экономики и организаций, действующих в отраслях, характерных для субъектов малого и среднего предпринимательства и социальной сферы.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области «Губернский педагогический колледж» является базовой организацией кластера «Педагогика» Воронежской области федерального проекта «Профессионалитет». В связи с участием в проекте колледжу необходимо было обновить материально-техническую базу, для чего был организован один из конкурсов. Победу в конкурсной борьбе на поставку оборудования, необходимого для функционирования нескольких направлений, одержала ГК Softline. Специалисты группы компаний уже много лет занимаются подбором и поставкой оборудования для учебных заведений, помогают им решать задачи, заявленные в нацпроекте «Образование». Команда Softline выполнила поставку оборудования в соответствии с требованиями колледжа. Обучение по новым программам уже доступно с этого года.

«В рамках проекта «Профессионалитет» ГК Softline аккумулировала опыт оснащения учреждений среднего специального образования по различным направлениям, начиная от педагогической и заканчивая агротехнологической направленностью. Мы рады содействовать «Губернскому педагогическому колледжу» в реализации практикоориентированного обучения по новым образовательным программам с использованием современного оборудования, полностью отвечающего потребностям заказчика», — сказал Виталий Гаврицков, руководитель направления «Образование» Департамента комплексных проектов Softline.

Softline как группа компаний федерального уровня участвует в оснащении педагогических учреждений — как школ по приказу 804 Министерства просвещения России, так и колледжей по программе «Профессионалитет» и педагогических вузов в рамках обновления материально-технического оснащения.

«Благодаря проекту «Профессионалитет» и профессиональной помощи ГК Softline, в нашем колледже удалось создать инновационную образовательную среду, которая позволит готовить специалистов по передовым направлениям и предоставлять им необходимую практику для закрепления новых навыков. Это позволит нашим выпускникам преподавать в кванториумах, центрах одаренных детей и других центрах дополнительного образования. Кроме того, проводя обучение на новом оборудовании, повысят свои педагогические, производственные, управленческие навыки и наши педагоги. Данная отраслевая модель подготовки кадров позволит нашим будущим специалистам работать по востребованным специальностям и профессиям», — сказала Наталия Ивановна Сысоева, директор «Губернского педагогического колледжа».