От видеорегистраторов до досмотровой техники: как продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» обеспечивает безопасность граждан

Инновационная продукция компаний ОЭЗ «Технополис Москва» не только делает лучше и комфортнее жизнь граждан, но и обеспечивает их безопасность, в том числе, защищает от киберугроз. За время деятельности ОЭЗ столицы компании-резиденты сектора информационно-коммуникационных технологий, работающие в области кибербезопасности, произвели продукции почти на 50 млрд руб. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«В секторе информационно-коммуникационных технологий ОЭЗ Москвы работает 14 компаний-резидентов, которые в рамках импортозамещения занимаются разработкой и выпуском телеком-оборудования, программных продуктов, средств криптографической защиты информации, кибербезопасности. За время деятельности ОЭЗ столицы они создали более 1,3 тысячи рабочих мест и вложили в свои проекты свыше 13 млрд руб. Их продукция активно используется в государственном и коммерческом секторе», – сказал Анатолий Гарбузов.

Например, решения компании-резидента «С-Терра СиЭсПи» обеспечивают защиту каналов связи между дата-центрами, внутри корпоративной сети и при межсетевом взаимодействии, безопасную работу удаленных и мобильных пользователей. Программные продукты предприятия применяются для организации защищенного доступа к государственным информационным системам и для защиты объектов критической инфраструктуры. Среди клиентов компании есть крупные производственные холдинги и финансовые учреждения, государственные организации федерального и регионального уровней.

Другая компания-резидент в начале 2024 г. сертифицировала свою разработку в области криптозащиты информации для применения на объектах критической инфраструктуры. Программно-аппаратный комплекс компании НИИМЭ призван защитить передачу данных через интернет. Устройство является полностью российским, включая программное обеспечение и алгоритмы шифрования, и разработано на базе отечественной микросхемы «первого уровня» – чипа, в котором не использованы схемотехнические решения зарубежного производства.

Еще один резидент ОЭЗ Москвы разрабатывает и производит передовые системы наблюдения и обнаружения в видимом и инфракрасном свете. Инновационные тепловизоры поставляются для охраны энергетических объектов, в том числе гидроэлектростанций. Другой резидент разработал линейку видеорегистраторов с использованием нейросети для анализа видео в режиме реального времени. Устройства имеют более высокий уровень точности распознавания лиц, идентификации объектов и событий.

«Многие системы безопасности, которые производятся в ОЭЗ Москвы, разработаны на базе нейросетевых технологий. Это позволяет обеспечивать принципиально иной уровень защиты. Так, компания-резидент «Диагностика М», выпускающая досмотровое оборудование, в первом квартале 2024 г. запустила серийное производство интроскопов с функцией искусственного интеллекта. Разработчики компании создали нейронную сеть, которая на базе более пяти миллионов реальных изображений багажа, полученных на российских транспортных объектах, обучена распознавать опасные и запрещенные предметы, а также их фрагменты в самых различных ракурсах. Инновационная продукция предприятия востребована не только на российском, но и зарубежном рынке. За время деятельности в ОЭЗ столицы объем выпущенной высокотехнологичной продукции компании превысил 5,3 млрд руб. В целом резиденты сектора информационно-коммуникационных технологий произвели продукции почти на 50 млрд рублей», – сказал генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Как пояснил генеральный директор предприятия Павел Лебедев, сегодня на государственной границе Российской Федерации установлено семь высокотехнологичных порталов, созданных в ОЭЗ «Технополис Москва». Это уникальное оборудование, разработанное и реализованное компанией «Диагностика-М», позволяет досматривать сразу в двух ракурсах до 120 транспортных средств в час при непрерывном движении 100 % автотранспорта без необходимости его разгрузки.

«Сейчас на территории ОЭЗ предприятие продолжает строительство нового производственного корпуса. Его ввод в эксплуатацию позволит кратно увеличить объем выпускаемой продукции и полностью закрыть потребности в современном досмотровом оборудовании отечественного производства на ключевых объектах критической инфраструктуры не только Москвы, но и других регионов России», – сказал Павел Лебедев.