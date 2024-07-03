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Наталья Сергунина: Более полумиллиона человек посетили онлайн-страницу проекта «Лето в Москве» за месяц

За месяц с момента запуска проекта «Лето в Москве. Все на улицу!» его страницу на портале mos.ru посетили более 500 тыс. человек. На ней собрана информация обо всех мероприятиях, которые сейчас проходят в столице в рамках масштабного фестиваля, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

Чаще всего пользователи интересуются культурными и спортивными программами, интеллектуальными играми и мастер-классами.

«С помощью онлайн-страницы горожане и туристы могут спланировать отдых в любом районе Москвы. Здесь они знакомятся с афишей ближайших событий — музыкальных выступлений, кинопоказов, экскурсий, тренировок, кулинарных и творческих занятий. За июнь все разделы платформы посетили больше 1,5 млн раз», — сказала Наталья Сергунина.

В числе востребованных культурных мероприятий — мастер-классы по рисованию и танцам, пленэры, поэтические встречи, выставки картин, спектакли, лекции по истории и литературе. А в разделе ближайших развлекательных программ часто ищут кинопоказы и концерты.

Также, как уточнили в столичном Департаменте информационных технологий, среди популярных запросов — анонсы игр в бадминтон, тренировок по футболу, теннису, баскетболу, волейболу и единоборствам, занятий йогой и фитнесом. Многие жители выбирают квесты, соревнования по шахматам и шашкам.

Проект «Лето в Москве. Все на улицу!» продлится до восьмого сентября более чем на 400 локациях — бульварах, набережных, в парках, скверах и других точках притяжения столицы. Он объединил разные виды летних активностей и дал возможность любому жителю не только стать участником, но и организовать на городских площадках свои концерты, лекции и тренировки. На большинство мероприятий вход свободный, на некоторые понадобится регистрация или покупка билета.

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