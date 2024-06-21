Медицинский мультицелевой ИИ-помощник резидента «Сколково» зарегистрирован Росздравнадзором

Компания «АЙРА Лабс», резидент «Сколково» (группа «ВЭБ.РФ»), получила регистрационное удостоверение Росздравнадзора на медицинское изделие с применением мультицелевого искусственного интеллекта Intelligent Radiology Assistants, которое быстро и точно оценивает состояние внутренних органов грудной клетки и брюшной полости по данным компьютерной томографии. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

ИИ-решение «АЙРА Лабс» – это помощник для врачей на базе передовых алгоритмов машинного обучения и компьютерного зрения. Он анализирует снимки компьютерной томографии, выявляет патологии и делает предварительные заключения. В каждом исследовании искусственный интеллект менее чем за пять минут может определить патологии в сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной, лимфатической, эндокринной и костной системах одновременно, разметить и подробно их описать, подготовив «умное заключение».

«Получение регистрационного удостоверения для медицинского стартапа всегда значимое событие и важный момент запуска продаж. Сервис «АЙРА Лабс» – один из лидеров среди ИИ-продуктов для КТ грудной клетки в крупнейшем Московском эксперименте. Сейчас данный сервис доступен для всех государственных медицинских организаций через «Мосмедии.рф». «АЙРА Лабс» также является участником медтех акселератора, который «Сколково» проводит совместно с Московским экспортным центром. Мы надеемся, что факт получения регистрационного удостоверения даст толчок для выхода на международные рынки», – сказала Камила Зарубина, управляющий директор центра биологических и медицинских технологий Фонда «Сколково».

Благодаря этому высокому статусу государственные медицинские учреждения смогут бесплатно получать программное обеспечение «АЙРА Лабс», подав заявку на портале «Мосмедии.рф». Это позволит регионам России выполнять ключевые показатели по внедрению передовых ИИ-решений в медицинскую практику, утвержденные Правительством. К 2030 г. 12 медицинских изделий с технологиями ИИ должны быть внедрены в каждом регионе страны.

Частные медицинские учреждения также могут пользоваться продуктом и получать дополнительную прибыль от широкого описания патологий на снимках и ускорять описание в три раза.

«Мы осознаем всю важность этого достижения не только для эволюции отдельной компании, но видим в нем начало захватывающей новой главы, которая через раннюю диагностику случайных находок, точную оценку патологий и персонализированный подход будет делать шаг в сторону смены парадигмы медицины из догоняющей симптомы в опережающую их. Это, в конечном итоге, направлено на увеличение продолжительности и качества жизни людей с помощью ИИ. Наша главная цель на пять лет – спасти миллион лет человеческих жизней с помощью медицинского ИИ», – сказал Виктор Гомболевский, представитель «АЙРА Лабс», кандидат медицинских наук, глава комитета по искусственному интеллекту в лучевой диагностике Московского регионального отделения Российского общества рентгенологов и радиологов.

Получение регистрационного удостоверения на медицинское изделие – важный шаг на пути к трансформации здравоохранения и повышению доступности инновационных решений для медицинских организаций по всей России.