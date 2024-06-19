CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Софт ИТ в госсекторе Искусственный интеллект
|

«Билайн бизнес» и Югра начнут сотрудничать в сфере искусственного интеллекта

Стороны договорились о совместной реализации Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г. Соглашение о сотрудничестве подписал временно исполняющий обязанности Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук и президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ВымпелКом».

Фокусными направлениями работы региона и команды по искусственному интеллекту «Билайна» станут обмен опытом и внедрение ИИ-технологий для решения задач мониторинга и прогнозирования лесных пожаров и незаконных рубок в автономном округе.

Также в Югре модели искусственного интеллекта начнут анализировать эффективность транспортных маршрутов, помогать в формировании их расписания и контролировать оплату проезда в общественном транспорте. В социальных учреждениях повышать эффективность работы персонала и качество обслуживания населения региональные власти начнут с помощью уникальной модели билайна с использованием технологии машинного зрения.

Еще одно направление приложения усилий региона и «Билайн бизнес» – подключение технологий ИИ и беспилотных транспортных систем к эффективной организации вывоза твердых коммунальных отходов.

Рабочие встречи по реализации конкретных шагов уже стартовали в мае текущего года.

Врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Руслан Кухарук:«Югра — один из лидеров цифровой трансформации среди регионов России. Мы готовы делиться нашими наработками в этой области с нашими партнерами. В то же время, мы открыты к сотрудничеству и готовы перенимать передовой опыт. Только через совместную работу и обмен знаниями мы сможем в полной мере раскрыть потенциал цифровой трансформации».

Президент ПАО «ВымпелКом» Александр Панков: «Искусственный интеллект уже стал незаменимым инструментом для решения сложных комплексных задач Югры и помощником в обеспечении устойчивого развития региона. Совместными усилиями мы постараемся сделать так, чтобы огромные возможности нейросетей эффективно применялись там, где они больше всего нужны. Очевидно, что предотвращение пожаров и оперативное обнаружение задымлений, как и незаконная вырубка лесных массивов – одна из важнейших проблем Сибири, в которой мы со своими технологиями уже можем быть полезными. Рад, что нам предстоит внедрять технологии на благо жителей региона в нескольких сферах: это и городское управление, и экология, и социальное обслуживание».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Больше общения и акцент на ИБ: как устроен гибридный офис

Замглавы Минцифры Олег Качанов на CNews FORUM Кейсы: В России появится единая социальная карта, которую можно привязать к банковской

СУБД для высоких нагрузок: почему крупнейшие компании страны выбирают Postgres Pro Enterprise

«Почте России» выписали грандиозный штраф за нарушение договора с Минцифры

Александр Мартыненко, «РТ МИС»: Цифровизация здравоохранения не закончится в ближайшие годы

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2024» состоится 26 июня

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор робота-пылесоса Dreame L10s Pro Ultra: ультимативный агрегат для автоматической чистоты

Самые мощные и безопасные GaN-зарядки: выбор ZOOM

Самые умные мобильные кондиционеры: хиты продаж

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
ОБЗОР Рейтинг провайдеров IaaS Enterprise 2024
CNEWS TV Лютый конкурент Xiaomi создал нового «убийцу» флагманов на замену...
ОБЗОР Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024
CNEWS TV Создан самый бесполезный в мире одноплатный компьютер
ОБЗОР Провайдеры IaaS с международной сетью ЦОД 2024
CNEWS TV Стеклянные накопители будут тысячелетиями хранить десятки петабайт...
ОБЗОР Импортозамещение 2024
CNEWS TV Самый универсальный Linux-дистрибутив в мире можно установить...
ОБЗОР Российские операционные системы 2024
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024