«МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края разработали первую в России дорожную карту по развитию СИМ в регионе

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» вместе с другими операторами и Администрация Краснодарского края разработали и утвердили дорожную карту по развитию инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в регионе и их поэтапной интеграции в городскую среду. Об этом CNews сообщили представители «МТС Юрент».

Документ определяет комплекс мероприятий, направленных на развитие инфраструктуры для средств индивидуальной мобильности в регионе, их интеграции в городскую среду, повышение культуры вождения СИМ за счет образовательных мероприятий, постоянного мониторинга и обмена информацией о нарушителях, актуализации популярных маршрутов среди пользователей СИМ Краснодарского края. Дорожная карта встраивается в общую стратегию по полноценной и безопасной интеграции СИМ в городские транспортные системы, разработанную Минтрансом России по поручению Правительства Российской Федерации осенью 2023 г.

В рамках дорожной карты «МТС Юрент» и Администрация Краснодарского края договорились о совместной работе по созданию парковочной разметки для обеспечения порядка в городах в местах парковки самокатов и запуске чат-бота для приема обращений граждан о нарушениях на электросамокатах. В рамках формирования культуры поездок стороны займутся проведением совместных образовательных мероприятий по обучению ПДД, размещением социальной рекламы для продвижения правил безопасной езды на самокатах. Также в рамках ДК будет подготовлен долгосрочный план по созданию и интеграции инфраструктуры для СИМ в городскую среду. Также власти и оператор договорились, что будут оперативно обмениваться информацией о нарушителях ПДД, и использовать данные о поездках «МТС Юрент» для повышения эффективности работы сервиса.

Подписание дорожной карты с Краснодарским краем стало частью внутренней стратегии «МТС Юрент» «Год безопасного самоката». Она направлена на повышение культуры и безопасности езды на электросамокатах. В частности, в рамках этой программы, «МТС Юрент» по собственной инициативе внедрил так называемые «медленные» зоны в местах с высоким пешеходным трафиком, где самокаты автоматически замедляются. Такие участки есть во всех городах присутствия сервиса в регионе.

В мае «МТС Юрент» начал совместно с городскими властями наносить парковочную разметку для самокатов в городах Краснодарского края. Она уже появилась в Сочи, Сириусе и Новороссийске.

С 27 мая 2024 г. сервис совместно с другими операторами обновил оферту и в несколько раз увеличил наказание за нарушение правил дорожного движения. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной или сезонной. Выявлять нарушителей «МТС Юрент» помогают органы правопорядка, городские камеры, а также консультанты по безопасности.

С начала сезона сервис выписал более 1,5 тыс. штрафов в Краснодарском крае, в том числе порядка 900 в самом Краснодаре, и более 600 в других городах, например в Сочи. Кроме того, сервис заблокировал порядка 270 аккаунтов пользователей за серьезные или систематические нарушения. Оператор также блокирует несовершеннолетних пользователей. Их возраст оператор выявляет с помощью сервиса аутентификации МТС ID. В Краснодарском крае заблокировано около 350 аккаунтов несовершеннолетних, и сервис продолжает работу по их выявлению.

Для обучения пользователей ПДД «МТС Юрент» уже третий год подряд проводит «Школы безопасного вождения», где опытные инструкторы рассказывают участникам, как пользоваться электросамокатами. А в апреле сервис прямо в приложении запустил тестирование на знание ПДД, который уже прошли более 20 тыс. пользователей сервиса в Краснодаре и других городах края.

«Краснодарский край был первым регионом, где в России появился кикшеринг, и единственный регион в стране, где самокаты работают круглый год. Поэтому для нас особенно важно, что именно с Администрацией Краснодарского края мы подписываем первую всеобъемлющую дорожную карту по регулированию этого нового вида транспорта. Конструктивный и последовательный подход администрации края к развитию новой отрасли позволяет нам предоставлять жителям и туристам удобный и экологичный транспортный сервис, и эффективно работать над повышением культуры вождения и безопасностью поездок на СИМ. Количество наших пользователей в Краснодаре растет с каждым годом, в том числе в зимний сезон, поэтому для нас важно вкладываться в развитие инфраструктуры, чтобы и делать сервис комфортнее и безопаснее для всех жителей города», — сказал генеральный директор «МТС Юрент» Иван Туринге.