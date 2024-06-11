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ТГУ и «Хайтэк-Интеграция» заключили cоглашение о стратегическом сотрудничестве

Национальный исследовательский Томский государственный университет (ТГУ) и ООО «Хайтэк-Интеграция» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в области информационных технологий (ИТ), технологий машинного обучения и искусственного интеллекта (ИИ). Об этом CNews сообщили представители ООО «Хайтэк-Интеграция».

Цель соглашения – развитие и укрепление сотрудничества в области ИТ, включая передовые технологии, такие как машинное обучение, ИИ, видеоаналитика, суперкомпьютерные вычисления, информационная безопасность и объединенные коммуникации.

Совместная деятельность будет направлена на разработку и реализацию передовых решений и продуктов в сфере ИТ, оказание содействия предприятиям и организациям Томской области в интеграции современных цифровых решений, расширение использования современных ИТ-сервисов для повышения эффективности деятельности. Кроме того, рассматривается возможность открытия кафедры или лаборатории на базе ТГУ для практикоориентированного обучения студентов, запланировано проведение специальных образовательных мероприятий и подготовка высококвалифицированных кадров.

«Это соглашение является важным шагом для обеих сторон. Мы объединяем свои сильные стороны в области исследований, разработок и развития информационных технологий как для ВУЗов России, так и для других отраслей экономики», – сказал ректор ТГУ Эдуард Галажинский.

«Сотрудничество с одним из ключевых вузов не только в Томской области, но во всем Сибирском федеральном округе – это возможность объединить накопленный опыт и экспертизу для разработки и внедрения передовых продуктов, выявления перспективных направлений развития, проведения совместных научно-исследовательских работ и, как следствие, создание востребованных решений и сервисов, выявление новых перспективных направлений развития. Кроме того, в партнерстве с ТГУ мы планируем уделить особое внимание совместной подготовке высококвалифицированных кадров, тех специалистов, которые в которые будут и дальше способствовать укреплению цифрового суверенитета страны и ее экономическому росту», – сказал председатель совета директоров компании «Хайтэк-Интеграция» Сергей Черных.

Стороны выразили уверенность, что это соглашение принесет значительные преимущества обеим организациям, а также внесет вклад в развитие ИТ-отрасли и экономическое развитие Томской области.

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