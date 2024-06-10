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В подмосковном авиационном техникуме открылась лаборатория «Базальт СПО»

Учебно-исследовательская лаборатория по продуктам «Базальт СПО» открылась 22 мая 2024 г. в ГБПОУ МО «Авиационный техникум имени В.А. Казакова» в г. Жуковском Московской области. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

В лаборатории студенты второго, третьего и четвертого курсов специальности «Сетевое и системное администрирование» на практике изучат работу операционных систем на ядре Linux. На примере ОС семейства «Альт» они научатся разворачивать, настраивать и эксплуатировать ИТ-инфраструктуру организации. Здесь же студенты смогут проходить производственную практику, готовить курсовые и дипломные проекты, заниматься исследованиями.

Профессиональное обучение основано на авторизованных курсах «Базальт СПО», одного из российских разработчиков операционных систем. Команда проекта «Альт Академия» совместно с педагогическим ИТ-сообществом постоянно актуализирует и совершенствует содержание курсов, чтобы они отражали современное состояние ИТ-отрасли.

При разработке курсов учитываются запросы работодателей и партнеров, содержание основной образовательной программы среднего профессионального образования и рабочих программ профессионального модуля «Сетевое и системное администрирование».

Руководителем лаборатории стал Андрей Куропаткин — преподаватель техникума, сертифицированный на право проводить обучение по программам авторизованных учебных курсов «Администрирование ОС «Альт». Часть 1-2».

«В петербургском Политехе работает Центр развития компетенций "Базальт СПО", где Андрей Куропаткин успешно прошел программу переподготовки "Системное и сетевое администрирование ОС "Альт". Эта уникальная программа создана совместно Высшей инженерной школой Санкт-Петербургского политехнического университета и специалистами нашей компании», — сказала Мария Петрова, руководитель программ обучения и сертификации «Базальт СПО».

На базе лаборатории, помимо основной учебной программы, планируется проводить занятия по профориентации для школьников старших классов и демонстрационные экзамены.

Учебно-исследовательская лаборатория станет площадкой для подготовки обучающихся к успешной сдаче демонстрационного экзамена и для оттачивания мастерства администрирования GNU/Linux систем. Здесь студенты смогут подготовиться к участию во всероссийском чемпионате «Профессионалы» по компетенции «Сетевое и системное администрирование». С 2022 г. операционные системы «Альт» были выбраны в качестве базовых для данной компетенции, компания «Базальт СПО» является партнером чемпионатного движения.

«Базальт СПО» развивает систему обучения пользователей операционных систем «Альт» и системных администраторов в рамках проекта «Альт Академия». Ранее подобная лаборатория была открыта в Ногинском колледже в Московской области.

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